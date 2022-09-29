竹市議員顏政德夥侄子、侄媳涉詐領助理費 貪污罪判4年4月

國民黨市議員顏政德涉嫌詐領助理費，高院更一審今判刑4年4月徒刑，可上訴。（資料照）

2022/09/29 16:27

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍新竹市市議員顏政德，被控透過侄子顏兆沅找來女友王嗣涓（已結婚）當人頭詐領助理費案，誇張的是，王女當時任職商務旅館櫃檯人員，根本不可能分身當顏政德的助理，顏政德在檢方偵查時當庭認罪，但一審卻改口翻供，結果顏在一、二審均被依貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元；高等法院更一審今仍駁回上訴，即維持顏判刑4年4月、褫奪公權4年等刑責。全案可上訴。

同案被告部份，高院更一審今均依「利用職務詐取財物罪」判顏兆沅2年徒刑、褫奪公權2年，王嗣涓1年1月、褫奪公權1年、緩刑4年，須提供210小時義務勞務。

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檢調指控，顏政德於2014年12月25日至2018年12月24日擔任新竹市議員，並聘侄子顏兆沅為市議員助理。顏並從2018年12月25日起連任市議員至今。

由於依規定市議員可以聘任2至4位助理，顏政德有意詐領助理費，竟透過侄子顏兆沅居中安排，找來擔任某商務旅館櫃檯人員的女友王嗣涓（2人後來結婚）做為人頭，自2015年9月到2016年1月間，向議會申請助理費，後來侄媳將公費助理帳戶的提款卡與密碼交給顏兆沅，再轉交由顏政德自行提款花用，共詐得不法所得17萬5000元。

偵查時，顏政德坦承犯行，並已繳回犯罪所得，檢方因此依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪起訴顏政德、顏兆沅這對叔侄、王女。不過，一審時，顏政德等3名被告翻供，否認犯罪。

新竹地院依多位證人證詞、調查資料，認定顏政德等人所言不實，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判顏政德徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，犯罪所得17萬5000元沒收，顏兆沅判刑2年，褫奪公權2年，侄媳判徒刑1年1月，褫奪公權1年，緩刑4年，並應提供210小時義務勞務。

顏政德3人不服判決，上訴高等法院全部遭判決駁回；顏3人仍不服，上訴最高法院後全案被撤銷發回高院更一審。

高院更一審認定顏3人合謀詐取助理費事證明確，量刑也適當，今判決上訴駁回，均維持一審刑度。

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