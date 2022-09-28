在元配面前對唱情歌 小三與人夫「公開偷情」判賠

賴女與楊姓人夫在楊妻面前對唱情歌，又互傳鹹濕訊息，法官判決兩人應賠償楊妻30萬元。（情境照）

2022/09/28 17:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕已退休的楊姓男子，去年帶老婆參加旅行團的一日遊，認識該旅遊團導遊賴姓女子，賴女當著楊妻面前，與人夫楊男對唱情歌，一路緊密相隨、頻頻拍親密照片曬恩愛，楊妻備感難堪，之後又變本加厲，賴女還傳「你的鳥我喜歡」給楊男，楊妻怒告兩人索賠80萬元，兩人都否認有不正當交往，法官卻認為兩人互傳鹹濕訊息，顯有逾越普通朋友的不正常往來，判決楊男、賴女應賠償30萬元，可上訴。

判決書指出，楊妻提起民事訴訟主張，丈夫楊男去年帶她參加一日遊，旅途中認識賴女，賴女與楊男竟當著她的面前，在遊覽車上情歌對唱，且一路緊密相隨楊男，頻頻拍攝親密照片曬恩愛，她承受同團遊客尷尬目光而備感難堪，之後，丈夫楊男經常參加這個旅行團，時常凌晨才返家、甚至徹夜不歸，她跟蹤丈夫，發現楊男經常找賴女，甚至從今年1月起，兩人互傳鹹濕訊息，她聲明兩人侵害配偶權，應賠償80萬元。

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楊男答辯說，參加的都是團體旅遊，都是公開活動，他拍照時都有邀請妻子一起拍，但均遭妻子拒絕，且所拍的合照都是旅遊留念，並無親密、曬恩愛之照片，妻子指控子虛烏有，是妻子常常鎖門不讓他回家，讓他深夜流落街頭；賴女則宣稱，他與楊男、楊妻一起外出旅遊共6次，都是團體活動，拍照也都是合照，大家玩得很快樂，她不知道楊妻為何提告，「夫妻間的感情問題不應該牽扯到我」，至於她與楊男的LINE通訊對話，是「打哈哈開玩笑」等語。

台中地院法官認為，楊男與賴女今年2月間的LINE對話截圖顯示，兩人互以「老公」、「老婆」或「親愛的」稱呼，並有涉及性行為等露骨言詞，包括賴女說「就是要給老公爽我也爽」、「你的鳥我喜歡」，「又大隻我真的好喜歡」、「做愛起來真的很爽」等，顯示兩人有不正常往來，但索賠80萬元太高，判決兩人應連帶賠償楊妻30萬元，可上訴。

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