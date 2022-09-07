老公頻上小吃部摟越南妹 人妻怒告求償百萬碰釘子

高雄人妻指控丈夫迷戀小吃部越南妹，經常前往消費。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/09/07 16:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市凃姓人妻，不滿丈夫迷戀小吃部越南妹，兩人多次互傳送性感照片、曖昧訊息，更多次性行為，棄家庭不顧，怒告越南妹侵害其配偶權，求償百萬元，被告阮氏越女稱，兩人屬逢場作戲，無須認真看待，且對方均自稱單身，未故意侵害原告之配偶權，橋頭地院審理認為凃女舉證不足，判她敗訴。

判決指出，凃女主張，丈夫在永安區一家小吃部認識服務小姐阮氏越女，兩年多來常前往該小吃部，阮女多次傳送性感照片給丈夫，並時常互傳曖昧訊息，並發生性行為。

請繼續往下閱讀...

原告遭受重大打擊，身體、精神皆不堪負荷，甚至必須求助於精神科醫師，且經醫師診斷有環境適應障礙併焦慮、憂鬱症等。被告自應對原告負侵權行為損害賠償責任，求償100萬元。

被告坦承該男2年多前開始常與朋友一起來店內消費，店內小姐熱情招待乃係人之常情，縱有與客人打情罵俏或相互通聯情事，亦屬逢場作戲，無須認真看待。

且男子來店消費之初，係介紹自己未婚，店內小姐均不知道他已結婚，原告主張被告與男子發生性行為，亦屬推測之詞，被告並未故意侵害原告之配偶權。

原告丈夫也護越女出庭證稱，「當時是說我未婚，後來與妻發生衝突之後會去小吃部訴苦，在那次事件之前沒有提過我已婚，我都是說我是單身，去店裡面都會說自己是單身」。

橋頭地院審理，原告所提證據，均無法證明被告確實為有配偶之人，自難認被告確有侵害原告配偶權之故意。判原告敗訴，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法