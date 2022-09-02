醫院副院長劈腿女博士學生 白色巨塔上演大老婆的反擊

吳姓人妻控訴許姓女教授與她的醫院副院長丈夫發生婚外情，台南地院判許女要賠吳女70萬元。（資料照）

2022/09/02 01:33

〔記者王俊忠／台南報導〕南部某醫院副院長與吳姓妻子任職同1家醫院，他曾指導1名許姓女博士生，3人後來也都是醫院醫倫會委員。副院長與許女疑日久生情，曾同遊花東共宿，許女還多次到副院長租住處夜間同處1室，元配吳女怒控許女侵害配偶權，台南地院判許女須賠吳女70萬元，還可上訴。

吳女控訴，她與副院長在1997年結婚、育有子女。許女取得博士學位後，到大學任教，許女與她及副院長3人都是這家醫院的醫學倫理委員會委員，許女明知副院長是她丈夫，仍與副院長有超友誼關係。

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吳女說，2020年3月某日，許女以LINE傳送「我的寶貝老師」等曖昧訊息給副院長；同年4月20日起，每天與副院長熱線通話2至3小時；兩人同年10月22日至25日搭火車到花蓮、台東同遊同宿，在火車上互動親密、相擁入睡。2020年6月底，丈夫搬到外面租屋，對她與子女隱瞞居所，同年12月初到隔年1月初，許女頻繁出入副院長租住處，形同同居。

吳女說，因為許女介入婚姻，使得丈夫搬出住處、在外租屋，副院長還對她提離婚訴訟，家庭婚姻破裂，她提許女，並求償400萬元。

許女全盤否認與副院長有不當交往關係，到花東沒有跟男方同遊同住，她也否認火車上親密互動照中的人物是她。至於到男方租屋處，是協助副院長做研究計畫，並未留宿。許反指吳女曾與異性密友同遊台東3天2夜，吳女與副院長婚姻早已名存實亡，並非她介入導致。

一審法官審認，許女傳給男方略嫌親密的訊息，只是互相鼓勵、祝福，難認定有重大侵害吳女的配偶權；兩人每天電話熱線2、3個小時，但吳女沒有證據。

法官查出，許女與副院長同時間到花東遊住，副院長買兩張火車票；許女花蓮訂房入住人數兩人，許女在花東入住飯店所寫的車號是副院長租車的車號，據此研判兩人是一起搭火車到花東，之後租車同遊共宿4天3夜。另外，兩人頻繁於夜間在副院長租住處孤男寡女共處一室，還有摸頭、碰觸身體等親密舉動，已逾一般男女正常交友分際，許女所為的確侵害吳女的配偶權，依雙方社會地位、經濟與吳女受害等情狀，判許女應賠70萬元。

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