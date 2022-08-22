碩士小三嗆不怕打官司 元配反擊勝訴獲判賠40萬元

「通姦徐罪化，不怕打官司」？高等法院判碩士畢業的小三、腥夫連帶賠償元配40萬元確定。（記者楊國文攝）

2022/08/22 12:47

〔記者楊國文／台北報導〕有碩士學歷的王姓女子被控介入林女和丈夫徐男婚姻，還嗆她稱「通姦已除罪化，她有錢有閒，不怕打官司」，林女反擊，對徐男、王女連帶求償100萬元，但王女否認說過「有錢有閒，不怕打官司」等話，也未外遇徐男；高等法院審理認定徐男和王女已有外遇事實，判2人應連帶賠償林女40萬元確定。林女已和徐男離婚。

林女提告主張，和丈夫徐男14年前結婚，育有1子1女，且與擔任里長的公公、婆婆同住，原本生活美滿。2020年起，徐男生活作息出現異狀，經常晚歸，或者下班返家後，手機即不斷來電，並藉口需討論工作而外出。

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2020年8月8日，徐男接到電話後急著外出，她發現有異追問，徐男即大發雷霆與她爭吵，王女竟於手機內嗆說她是徐男的新歡，他發現外遇一事已無法隱瞞，才當場承認外遇。

讓她為之氣結的是，王女竟在電話中直指，通姦已除罪化，她有錢有閒，就算打官司她也無所謂，會奉陪到底，徐男接著離家趕去約會。

林女表示，2020年9月27日，王女甚至打給她的父親，要求他出面將她和小孩帶離開夫家，不要再待在夫家。同一天，徐男也通知她的父親及妹婿等人，表示當晚有事宣布，她的父母等人遂前往夫家等侯，徐男於接近午夜時，公然和王女手牽手進入家中，並稱王女是他的女友，要求和她離婚，要讓王女入家門，擔任里長的公公、婆婆當場痛斥徐男2人荒唐行徑，不料，王女竟囂張說，現在外遇沒有刑事問題，只不過是付錢而己，「我有錢想要跟誰在一起就跟誰在一起」！

林女不滿徐男、王女2人婚外情行為，已侵害其配偶權，並公然羞辱她，對徐男2人連帶求償100萬元。

徐男指稱，和林女常因公婆及家中負債的事發生口角，夫妻感情已出現嫌隙，並非因外遇所致，也未和王女通姦，和王女因生意往來認識，只是普通朋友。

王女反駁表示，林女和徐男感情早已有問題，因此林女才於2020年7月帶著小孩搬出夫家，此外，2020年8月8日未要求徐男外出約會，或在電話中對林女說通姦已徐罪化，她有錢有閒，不怕打官司，將奉陪到底話。

高等法院審理認為，林女指控王女自承是徐男新歡，並稱通姦已除罪化，有錢有閒，不怕打官司等話，僅是林女單方面指述。

不過，王女確有打電話給林女父親，要求他將林女帶離夫家。此外，徐男父親確曾打電話給林女父親，欲討論王女介入徐男、林女的家庭一事，足以認定王女和徐男過從甚密；而且，林女的父母、妹妹於2020年9月27日前往徐男家中的原因，是被告知要討論徐男和林女離婚的事，加上林女父親也證稱徐男當面介紹王女是他的女朋友，還說他要離婚，綜合認定徐男、王女共同侵害林女配偶權，且情節重大，判應連帶賠償40萬元確定。

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