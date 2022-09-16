讚小王持久弄得濕答答 超鹹濕簡訊讓人夫贏官司

邱姓男子與王姓人妻的鹹濕簡訊對話，讓台南地院法官判邱男要賠30萬元給人夫。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/09/16 00:37

〔記者王俊忠／台南報導〕人夫阿翰（化名）與王姓女子於2018年結婚後約3年，懷疑妻子有外遇，邱姓小王還陪王女回娘家幫母親過生日，1回王女回娘家住兩週時，人夫查看先前買給妻子的APPLE手錶，赫見妻子與邱男互稱老公、老婆，還提到男女做愛時的口交、內、外射、懷孕、持久等鹹濕話題，告上法院。法官從簡訊對話採認人夫主張，判邱男要賠30萬元給人夫。

阿翰控訴，與妻婚後一段時間發現妻子常晚睡在回訊息，並換手機密碼，不讓他看手機，從2021年10月初到今年2月，妻子不願再與他有肢體接觸，舉止異常。2021年10月，妻子稱其母親生日，她要回娘家住1週，但事後他發現邱男竟陪王女回娘家幫王女母親過生日。

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2021年11月下旬，王女說要回娘家住兩週，人夫說他閒來無聊、研究先前買給妻子的APPLE手錶，意外發現妻子與邱男兩人超鹹濕的簡訊對話，才得知兩人已有不軌姦情，且邱男還揚言要找人來殺他，使他遭受莫大痛苦與恐懼，為此要向邱男求償200萬元。

邱男辯稱與王女本是朋友關係，王女婚後因丈夫有賭博陋習、常找他訴苦說她與阿翰的婚姻沒有未來，他會傾聽並為王女打抱不平，為此頻繁往來、漸生曖昧，傳那些略鹹濕的簡訊，但這不能證明兩人有婚外性行為，人夫求償金額過高。

一審法官查知阿翰與王女於今年2月間有簽寫夫妻復合協議書，文書中指王女如再與邱男或他男曖昧出軌，願賠償500萬元給丈夫；阿翰也承諾如再玩線上賭博、願賠500萬元給妻子。

法官並檢視王女與邱男兩人簡訊對話，確有露骨鹹濕內容，如邱男問：「有想打炮嗎？…我幫你舔、弄到你濕整片…週五可以愛愛嗎？我都拿出來射了，下午直接內射，跟你做愛都很爽，下次可以拍影片」。王女回說：「有、想幫你吹吹，你用手就可以了，你最厲害、最持久，不然我腳在抖什麼，都把我用的濕答答，月經沒來就可以啊，有很多朋友說拿出來射還是一樣懷孕，影片要拍什麼，抽插嗎？」。

法官根據上述內容認定若非有逾矩親密性愛關係，兩人交談怎會提到口交、持久、懷孕、內射、抽插等字眼，邱男確侵害人夫的配偶權且情節重大，因此判賠30萬元，還可上訴。

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