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    佛心夫妻痴等1人 警促成一段還包奇緣

    員警到場欲調閱監視器，沒想到陳姓夫妻已在現場看守包包將近1小時。（警方提供）

    員警到場欲調閱監視器，沒想到陳姓夫妻已在現場看守包包將近1小時。（警方提供）

    2022/09/27 22:12

    〔記者許國楨／台中報導〕蕭姓市民上週六到台中火車站等候親友，隨手將包包暫放身旁電動自行車上，喜迎親友卻忘拿走直接離開，一對夫婦目擊整個經過，好心在該處看管包包將近1個小時，期間卻在內急上洗手間時，和返回尋找的蕭男擦身而過，幸好最後在員警見證下包包物歸原主，蕭男也不忘感謝這對熱心夫婦與警方的協助。

    台中市第三分局立德派出所員警羅挺維、劉佳竺，當天中午獲報到台中火車站協助民眾包包遺失案，55歲蕭男表示，稍早到火車站等候親友，因手拿包頗有重量，便先暫放在身旁的電動自行車置物籃裡，喜接親友後竟完全把包包拋在腦後，約莫10分鐘後才想起趕回查看，包包竟已不翼而飛。

    員警隨即陪同蕭男至遺失處確認並準備協助調閱監視器，沒想到才剛抵現場，看似在旁休息的陳姓6旬夫婦一見到蕭男，開心拿出手拿包大喊：「終於等到你了！」原來夫婦倆當天來市區逛逛，走累了在火車站休息，全程目睹蕭男將包包放在自行車置物籃經過，然發現包包未被拿走時，蕭男早已離開。

    夫婦倆擔心車站人來人往，包包被有心人占為己有，好心留在現場幫忙看管，這一等就過了將近一個小時，中間只有因內急帶著包包去了一趟洗手間，就這麼剛好與折返蕭男擦身而過，蕭男確認內容物沒有短少，也開心地向這對熱心夫婦與員警道謝，表示下次一定會多加留意，好好保管隨身貴重物品。

    警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自身貴重物品，避免造成財物損失，另依據民法第803條第1項規定「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。」民眾若拾獲物品，也請儘速送交相關單位，協助後續招領事宜。

    陳男（左）將守候近1個小時的包包歸還蕭男。（警方提供）

    陳男（左）將守候近1個小時的包包歸還蕭男。（警方提供）

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