最難忘成年禮！遺失錢包求助警尋獲 少女超驚喜：今天我生日吔

錢包失而復得，少女難掩高興神情。（警方提供）

2022/04/10 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓少女前天18歲生日當天下午搭公車時不慎遺落錢包，因內有重要證件向警方報案遺失，也請公車遺失物中心協尋，卻苦苦等不到好消息，晚間心急地找上轄區派出所員警協助調閱監視器，卻不到3分鐘便出現奇蹟，在員警及遺失物中心的協助下，讓她有了最難忘的成年禮。

台中市第三分局立德派出所員警林志明、謝昀霖，當晚7點多巡邏途中獲報前往台中火車站協助錢包遺失的民眾調閱監視器，黃姓少女表示，下午搭乘公車後發現錢包遺失，隨即向住家附近的派出所報案，也向公車的遺失物中心詢問，卻都沒有接到拾獲的消息。

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因她記得乘車時還曾看到錢包，懷疑可能是下車過程中不小心掉了，裡頭現金雖然不多，卻有重要的證件，便抱著一絲希望，向火車站附近的派出所求助，員警得知原委帶同少女準備調閱監視器主機畫面，邊走邊安慰她，說不定錢包掉落公車的隱密處，才會遲遲沒有被人發現。

果然才走不到3分鐘就有奇蹟出現，黃姓少女接到了一通意外的來電「錢包找到了！」原來公車司機交接班後，準備將當天拾得物品送交遺失物中心，清點回報時，發現裡頭就有黃姓少女心心念念的錢包，她得知內容物沒有短少，即便仍須前去豐原領回，仍難掩開心地笑說：「其實今天剛好是我生日！」對於員警的生日祝福與協助，也再三感謝。

少女開心說，「其實今天剛好是我生日！」。（警方提供）

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