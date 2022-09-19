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    差點「共享」！糊塗男騎YouBike忘皮夾 警急追回：很多錢耶

    皮夾失而復得，林男高興的向員警致笑。（警方提供）

    皮夾失而復得，林男高興的向員警致笑。（警方提供）

    2022/09/19 17:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓市民上週五騎乘YouBike到郵局辦事後，驚見放在置物籃內裝有數萬元現鈔的皮夾不翼而飛急向報案求助，警方過濾監視發現從頭到尾都沒有「小偷」曾接近單車，林男才猛然想起，稍早借車時曾換過單車，員警得知火速趕往查看，果真皮夾還在另部單車置物籃上，這才結束這場烏龍驚魂記。

    台中市第三分局立德派出所員警鄭裕憲、黃若媙，當天獲報轄內郵局有民眾需要協助趕往，只見40歲林男一臉忐忑說，稍早到郵局寄送包裹，隨手將皮夾放在YouBike的置物籃內忘了帶走，走出郵局時才驚見皮夾不翼而飛，而剛領了數萬元現鈔準備繳費，實在是好著急。

    員警得知原委立即分頭向郵局及鄰近店家調閱監視器，奇怪的是，員警透過影像，卻發現林男寄送包裹這段期間，並無人曾接近過單車，此時林男猛然想起一開始借用YouBike時，因感覺第一部單車有些許異常，當場換了一部，皮夾很有可能就是留在當初第一台單車上。

    只是當時距林男借車已逾30分鐘，員警林男心急如焚，馬上飛車前往借用地點查看，一到場就見到唯一一部單車的置物籃內疑有黑色物品，經查看後果然就是林男遺忘的皮夾，「哇，很多錢耶」，隨後趕到林男看見皮夾失而復得，清點內容物也都沒有短少，如釋重負的露出燦爛笑容直向員警道謝。

    警方提醒民眾，騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自身貴重物品，務必置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查，避免造成財物損失，若真的遺失物品時，除可撥打110報警外，也可至內警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。

    林男在郵局前焦急的向員警求助。（警方提供）

    林男在郵局前焦急的向員警求助。（警方提供）

    員警趕往YouBike租借點，果見皮夾就在現場僅剩的一部單車置物籃。（警方提供）

    員警趕往YouBike租借點，果見皮夾就在現場僅剩的一部單車置物籃。（警方提供）

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