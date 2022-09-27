為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    照3餐「霸王硬上弓」腳傷女 男被判6年、賠80萬

    南投地方法院就女網友被性侵一案作出判決。（記者謝介裕攝）

    南投地方法院就女網友被性侵一案作出判決。（記者謝介裕攝）

    2022/09/27 09:52

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣莊姓男子趁女網友腳受傷行動不便之際，假裝好心就近照顧，將女網友從北部載到南投租屋處後，竟照3餐於同一天的早、中、晚對女網友霸王硬上弓得逞，被害女子不甘受辱提告後，今南投地方法院審結，依妨害性自主等罪嫌，判處被告6年有期徒刑，且須支付80萬元給被害女子作為身心理方面補償。

    判決書表示，被告於去年7月3日使用手機交友軟體結識被害女子，當天便駕駛車輛北上與女子見面後，發現其雙腿受傷便以就近照顧為由，搭載其返回南投縣的租屋處。

    怎料，隔天7月4日上午7時許，被告莊男便趁女子雙腿骨折開刀行動不便而無力反抗，徒手將女子褲子脫掉，對其強制性交得逞1次，之後食髓知味，又在同一天下午及晚上，在違反女子意願下，再度予以霸王硬上弓，經女子報案後，才遭警方移送法辦。

    法院表示，被害女子現有憂鬱、焦慮、睡眠障礙、幻覺等症狀，並罹患情感性思覺失調症、器質性腦病變合併精神症狀，迄今仍有失眠、社交障礙、情緒失控等狀況，且須定期就醫治療，加上被告未在法庭辯論期日到場，亦未提出任何書狀作有利於自己之聲明或陳述，遂作出上述判決，以資警戒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    妨害性自主累犯於審理期間未受羈押持續再犯 監委調查
    2022/09/21 15:50

    妨害性自主累犯於審理期間未受羈押持續再犯 監委調查
    慈善機構女主管爆醜聞 誘拐弱勢少年床戰
    2022/09/07 21:54

    慈善機構女主管爆醜聞 誘拐弱勢少年床戰

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生
    獨家》身障女任志工 竟遭里長指姦
    2022/07/25 23:02

    獨家》身障女任志工 竟遭里長指姦
    2軍人約15歲女網友礁溪開房間 被抓包各判刑10個月
    2022/07/23 10:48

    2軍人約15歲女網友礁溪開房間 被抓包各判刑10個月

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播