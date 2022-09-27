照3餐「霸王硬上弓」腳傷女 男被判6年、賠80萬

南投地方法院就女網友被性侵一案作出判決。（記者謝介裕攝）

2022/09/27 09:52

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣莊姓男子趁女網友腳受傷行動不便之際，假裝好心就近照顧，將女網友從北部載到南投租屋處後，竟照3餐於同一天的早、中、晚對女網友霸王硬上弓得逞，被害女子不甘受辱提告後，今南投地方法院審結，依妨害性自主等罪嫌，判處被告6年有期徒刑，且須支付80萬元給被害女子作為身心理方面補償。

判決書表示，被告於去年7月3日使用手機交友軟體結識被害女子，當天便駕駛車輛北上與女子見面後，發現其雙腿受傷便以就近照顧為由，搭載其返回南投縣的租屋處。

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怎料，隔天7月4日上午7時許，被告莊男便趁女子雙腿骨折開刀行動不便而無力反抗，徒手將女子褲子脫掉，對其強制性交得逞1次，之後食髓知味，又在同一天下午及晚上，在違反女子意願下，再度予以霸王硬上弓，經女子報案後，才遭警方移送法辦。

法院表示，被害女子現有憂鬱、焦慮、睡眠障礙、幻覺等症狀，並罹患情感性思覺失調症、器質性腦病變合併精神症狀，迄今仍有失眠、社交障礙、情緒失控等狀況，且須定期就醫治療，加上被告未在法庭辯論期日到場，亦未提出任何書狀作有利於自己之聲明或陳述，遂作出上述判決，以資警戒。

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