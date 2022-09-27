裸男闖浴室對全裸正妹告白「我想要」 無罪改判6月

陳男心儀正妹友人小儀，趁出遊投宿旅社同一房間且她正淋浴時，竟使詐赤裸闖入表示「我想要（性交）」，小儀被迫以背、臀部赤裸面對陳，經她2度喝斥後，陳才離去。（情境照）

2022/09/27 00:12

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓上班族因心儀正妹友人小儀，趁出遊投宿旅社同一房間、且她正淋浴時，竟使詐赤裸闖入表示「我想要（性交）」，小儀受驚嚇，又發現無處可逃，只能以雙手遮住重要部位，被迫以背、臀部赤裸面對陳，經她2度喝斥後，陳才離去，檢方依強制猥褻罪起訴陳，一審認為2人全裸相對時間短暫，且陳遭明確拒絕後即離開，未違反其意願，判無罪；高等法院則認定陳已妨害小儀的性自主決定權，依強制猥褻罪改判6月徒刑，可上訴。

小儀（化名，20多歲）提告稱，她和陳男、洪男前年10月6日出遊，深夜投宿宜蘭某旅社共宿一房。10月7日凌晨，洪男就寢後，陳男對她說「一起洗澡吧」被拒，她等到陳洗好澡後才到浴室洗澡。

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不料，陳在小儀洗澡時突然裸體闖入浴室，小儀轉頭發現陳除赤裸外，還以手撫摸下體在「打手槍」，對她說「一起洗澡」，她立刻用雙手遮住身體重要部位，但被迫背部全裸面對陳，氣得大聲喝斥「你怎麼可以進來」、「你出去！」。

陳不為所動，噁心稱「我現在有感覺，我想要」等話，表示想和小儀性交，她又大叫「你出去！」，陳才離開浴室，歷時約2分鐘。小儀提告後，檢方依強制猥褻罪起訴陳。

審理時，陳表示喜歡小儀，當時被性慾衝昏頭，雖赤裸進入浴室，但有用手遮住下體，雖說過「我想要（即性交）」等話，但遭拒絕即離開浴室，未觸犯強制猥褻罪。

但小儀駁斥，陳違反她的自由意願，「我當時沒穿衣服，很無助」，且他站在浴室門口使她很難逃走，「我的性自主權被剝奪了」，並擔心陳會朝她衝過來發生強暴等事。

宜蘭地院認為兩人對話極少、發生時間短暫，陳在小儀第一次要求他離開後，未對她有任何要求性交的「行為」，僅口頭要求性交，當她明確拒絕後即離去，未達妨害、壓制其性自主決定權，判陳無罪。檢方不服，提起上訴。

高等法院判決逆轉，認為陳案發前曾提出共浴要求已被小儀拒絕，卻執意在她洗澡時赤裸闖入，僅以單手遮擋下體，並要求「一起洗澡」、「性交」，已涉猥褻罪犯行。

高院認定，陳赤裸闖入，並故意站在浴室門口出入處阻擋小儀唯一逃離動線，且當時她正裸體淋浴，只能以雙手遮擋重要部位，選擇放棄赤裸的背、臀部等隱私處供陳觀賞；加上，陳赤裸站在伸手即可觸摸小儀裸體位置，還提出性交要求，讓她難以反抗而陷於無助，已「違反其意願」，妨害、壓制其性自主決定權，已觸犯強制猥褻罪，逆轉改判6月徒刑、可易科罰金18萬元。可上訴。

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