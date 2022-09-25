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    螃蟹式切換車道撞傷工程師 無照少年和母親連帶賠301萬

    少年無駕照騎車違規撞傷工程師，高院判少年和母親連帶賠償301萬元。（記者楊國文攝）

    少年無駕照騎車違規撞傷工程師，高院判少年和母親連帶賠償301萬元。（記者楊國文攝）

    2022/09/25 15:21

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓少年騎母親的機車至新北市一處路口，竟從外側車道以「螃蟹式」橫切方式，變換到內側車道，撞到騎車直行的石姓電腦工程師，造成石勞動力減損高達42％，無法再從事電腦工作，高等法院認定肇事原因為林姓少年違規駕駛所致，扣除石已獲強制責任險理賠金78萬多元後，判少年和母親應連帶賠償301萬多元。還可上訴。

    石男提告指稱，林姓少年騎母親的機車到新北市一處路口欲左轉時，竟貿然自外側車道以橫切方式左轉，直到他發現林姓少年的機車在他前方僅1公尺時已來不及閃避而撞上，當場人車倒地，昏迷不醒，受到腦水腫、創傷性出血等傷害。

    石男指控，林姓少年為違規無照駕駛、肇事，他則因受傷嚴重致勞動力大幅減損，無法再從事電腦工作，要求林姓少年、林母應連帶賠償551萬多元。

    林母反駁，兒子當時騎至案發路口的交通號誌是綠燈，故繼續往前行駛，並自外側車道變換車道至內側車道準備左轉彎，交通事故起因於石男未注意車道狀況才自撞上兒子騎乘的機車，石男應負起7成的過失。

    法官依據鑑定結果，車禍發生時，林姓少年自外側車道橫切入內側車道而與直行的石男互撞，石男當時時速約30公里，當他看到林少機車時，雙方僅距離1公尺，僅有0.12秒的時間反應，顯然是來不及反應，肇事原因是林姓少年違規左轉，石男無肇事因素，林姓少年和母親應賠償石男379萬多元。經扣除石男已獲得強制責任險理賠金78萬多元後，判少年和母親應連帶賠償301萬多元，還可上訴。

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