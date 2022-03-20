台中騎士「切西瓜」違規左轉 下秒被小黃撞到又涉酒駕

機車未依兩段式左轉。（擷自「社會事新聞影音」）

2022/03/20 19:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處路口今天凌晨發生機車與小黃碰撞的車禍事故，警方到場處理發現，原來騎士未按規定兩段式左轉，用切西瓜方式直接轉彎才與小黃碰撞，雖然幸運沒有受傷，但酒測值卻超標，還是被依公共危險罪嫌移送法辦。

這起車禍發生在今天凌晨近3時許，根據民眾上傳到「社會事新聞影音」Line群組的行車紀錄器影片顯示，機車當時未依規左轉，直接切過路口，隨即與另輛閃避不及計程車碰撞；警方調查指出，當時由51歲彭姓運將駕駛的小黃，沿五權路往中清路方向行駛，行經五權路與中清路口時，與未依規定兩段式左轉，由21歲游姓男子騎乘的機車擦撞。

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所幸兩造均未受傷，經警方呼氣酒測，彭男酒測值0，但游男的酒測值則是超過法定標準值，訊後依公共危險罪嫌送辦，另全案交通事故依規定處理，警方將調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過究責。

轄區第二分局指出，為防止民眾飲酒後違法酒駕，及有效防制酒駕事故發生，該分局針對易發生酒駕肇事時段及路段，每月規劃至少10次以上取締酒駕專案勤務，以提高執法強度及頻率；並派員至轄區易飲酒場所，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念。

經統計自今年1月1日迄今，該分局取締酒駕件數共199件，執法強度為中市各分局之首，分局長陳家銘呼籲，除了行車應遵守標誌標線外，喝酒後千萬不可駕駛車輛，絕勿心存僥倖，為了家人與朋友，酒後請改搭大眾運輸工具。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

接著與另輛小黃擦撞。（擷自「社會事新聞影音」）

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