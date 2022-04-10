左轉未禮讓直行車撞上騎士 「未審酌新傷勢」二審判更重

藍姓作業員前年開車行經路口時，因逕自左轉未禮讓直行車，與直行機車碰撞造成廖姓騎士受傷，一審依過失傷害判刑5月、得易科，但二審時廖傷勢加劇，台中高分院法官認「未審酌新傷勢」依過失重傷害改判。（資料照）

2022/04/10 22:33

〔記者許國楨／台中報導〕藍姓作業員前年開車行經路口時，因逕自左轉未禮讓直行車，與直行機車碰撞造成廖姓騎士受傷，一審認定廖傷勢未達重傷，且藍案發後每月賠償廖7000元，雖未達和解，依過失傷害判刑5月、得易科，但全案上訴二審時，廖傷勢加劇，法官認「未審酌新傷勢」依過失重傷害改判。

台中高分院審酌，藍在案發後坦承犯行，也符合自首減刑條件，另每月賠償廖7000元，但未與家屬達成和解，一審量刑時，沒有審酌到廖新的傷勢，認定是過失傷害罪，即有未洽，因此撤銷原審判決，改依過失重傷害，判刑7月，可上訴。

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判決指出，前年8月15日清晨7時許，藍男開車沿南投縣南投市民族路行駛，行經交岔路時欲左轉同源圳道路，該處是閃黃燈路口，當時對向有直行的廖姓機車騎士，藍疑轉彎車未禮讓直行車，左轉時撞上直行的廖姓騎士，造成廖倒地後有腦血腫、胸椎骨折、下肢擦挫傷、認知障礙等傷勢。

南投地院審理時，根據台中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會認定，藍在行經交岔路口時，轉彎車應讓直行車先行，但藍沒有禮讓，而發生車禍，屬於肇事原因，另廖騎車行經閃黃燈路口時，沒有減速，反而嚴重超速行駛，也有過失責任，但不能免除藍的過失責任。

經函詢廖就醫的中國醫藥大學附設醫院，廖傷勢未達重傷程度，依過失傷害，判刑5月，得易科罰金15萬元，但檢方認量刑過輕上訴，台中高分院再函詢中國醫藥大學附設醫院，院方回覆，廖在前年8月發生車禍後，截至去年底實施顱骨修復手術期間，從最初意識不清、腦部損傷嚴重且昏迷指數3分，歷經9次手術與腦外傷的低溫療法治療，同時合併有創傷症候群，已達重大不治或難治的重傷害程度。

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