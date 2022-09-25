花500元買解酒藥卻被騙69萬 解除分期詐騙陷阱多

警方提醒解除分期詐騙流程。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/25 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕疫情期間民眾增加網購習慣，讓解除分期詐騙手法大幅增加，警方統計今年至9月18日該類詐騙發生1883件，是全般詐騙手法中排名第二，提醒民眾在使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易資料就輕信對方身分。

刑事警察局指出，北部一名30歲陳姓民眾，在今年6月曾經於知名網路賣場購物以新台幣500元購買解酒藥，卻於9月接獲接獲詐騙集團假冒賣場客服來電，佯稱為解除錯誤設定，交由假銀行客服引導陳姓民眾依指示前往ATM及網路匯款操作，陳姓民眾陸續匯款16筆至詐騙集團指定帳戶，等到發現不對勁，上網查詢相關詐騙手法，才知遇詐，總共被詐騙金額達68萬餘元。

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同樣發生在北部，20歲李姓民眾在今年7月曾於知名網路賣場以615元購物購買酒精噴霧槍，9月卻接獲假賣場客服來電，表示因系統被駭異常誤設為經銷商，後來以要協助取消設定為由，要求依指示於網路銀行操作方式才能解除重複扣款設定，隨即要求至超商購買遊戲點數，李姓民眾經詢問家人後確定遭詐騙，至派出所報案，損失5985元。

刑事警察局提醒，聽到「誤設為團購訂單」、「誤設為經銷商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM沒有任何解除扣款或設定功能，有任何疑問可撥打110或24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

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