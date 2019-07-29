網購「解除分期」 老梗騙倒2醫師

2019-07-29

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團網購「解除分期」的古老伎倆，仍然屢試不爽，短短一週就有兩名年輕醫師遭詐，共被騙走8萬6千元，警方提醒常上網購物的年輕族群，務必要提高警覺。

刑事局指出，「解除分期」詐騙手法已在國內出現10年以上，算是詐騙「老梗」，警方賣力宣導下，被騙人數雖逐漸減少，仍有不少對詐騙掉以輕心的年輕人上當，165專線統計，光是7月15日至21日，1週內就接獲近百件民眾通報，被害人之中，更有兩位年紀不到30歲的年輕醫師。

兩醫師被騙8萬6千

其中桃園市27歲林姓女醫師，上週接到假冒「小三美日」網路賣場的詐騙電話，謊稱她的訂單出錯，導致重複訂購12期，接著由另名歹徒假冒銀行專員來電，要求女醫師按指示操作ATM解除分期設定，最後被騙走6萬元。

另名家住台北市的29歲男醫師，則是接到假冒訂房網站「Booking.com」的詐騙電話，歹徒也使出「訂單出錯須操作ATM解除」的詐術，成功騙走2萬6千元。

可打165反詐騙專線

警方呼籲，民眾接到陌生電話時，聽到「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「須配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字，就要提高警覺，有疑問可打165反詐騙專線諮詢。

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