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    首頁　>　社會

    行人走在斑馬線外被轉彎車撞到 行人和汽車都要罰

    2022/09/25 15:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮市區發生轉彎汽車撞到過馬路行人的車禍，中年女性行人走在斑馬線外，左轉汽車可能視線被A柱阻擋沒看到行人而撞到，所幸婦人僅輕傷，但她走在斑馬線外逾1公尺的路上，南投縣警方表示，依規定要處500元罰，而汽車駕駛人不暫停讓行人優先通行，也要罰1200元至3600元的罰鍰，也要提醒行人除非有特殊情況，否則務必要走在人行穿越道上。

    草屯鎮太平路與富林路口，23日上午發生的車禍，由23歲林姓男子駕駛的自小客車，從富林路左轉要到太平路上，而當時有66歲金姓中年婦人，在太平路上的行人穿越道（斑馬線）外逾1公尺的馬路上，要穿越太平路時，即遭自小客車撞到，她被撞後跌在馬路上，過了好幾秒才爬起來，林姓駕駛趕緊下車探問婦人的情況，所幸傷勢無大礙。過程被拍下放到「八卦村─行車紀錄器影片上傳中心」臉書社團。

    該起發生在草屯鎮市區的車禍，所幸行人傷勢沒有大礙，但究竟行人沒有走在斑馬線（行人穿越道）上，汽車撞駛撞到他有無責任？行人有沒有責任？引起大家討論。南投縣警局交通隊看了影片後則馬示，行人和汽車駕駛都有責任，依道路交通管理處罰條例規定都可開罰。

    交通隊組長李安景指出，依道路交通管理處罰條例第 48 條之2的規定，汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處1200元以上3600元以下罰鍰。而該條例第 78 條之1也規定，不在劃設之人行道通行，處新台幣500元罰鍰，行人除非當時在人行穿越道上有什麼緊急狀況，才走到穿越道線外，否則仍應依規定走在穿越道上。

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