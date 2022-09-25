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    首頁　>　社會

    失聯移工違停遭盯上 心虛狂奔跑給警察追

    阮男拔腿狂奔。（記者王冠仁翻攝）

    阮男拔腿狂奔。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/25 12:56

    〔記者王冠仁／台北報導〕27歲越南籍阮姓移工今年8月遭雇主通報失聯，他四處打零工維生，本月23日晚上開車行經台北市林森北路附近時，因違規停車被警方發現，警方上前攔查，想不到他竟然拔腿狂奔。警方立即追趕將他壓制逮捕，他才說因為覺得原本的工作薪水太低，才會逃跑成為失聯移工。

    北市警中山分局中山二派出所員警，23日晚上巡邏經過林森北路附近時，發現一名男子在路旁違規停車後下車，但其眼神飄忽、形跡可疑，員警準備上前攔查。不過，該名男子發現警方，竟然拔腿狂奔往附近巷弄逃竄，對方起先還以為已經甩掉警方於是放心漫步，但警方早已鎖定其逃跑路線，不久後就追上將他壓制。

    警方查出，該名男子是越南籍阮姓失聯移工，他在2018年從越南來台工作，但今年8月被雇主通報失聯。他告訴警方，他因為覺得原本工作的薪水太低，想換工作的程序又很麻煩，因此才決定落跑打零工。警方最後將阮送交移民署專勤隊等候遣返。

    警方也呼籲，往後會持續加強各項盤查、臨檢，掃蕩轄內治安顧慮場所，藉以壓制不法分子氣燄，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安。

    警方逮捕阮男。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕阮男。（記者王冠仁翻攝）

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