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    移民署掃蕩逾期失聯移工 兵分多路直搗移工宿舍逮22人

    專勤隊員逮到22名失聯移工。（記者王冠仁翻攝）

    專勤隊員逮到22名失聯移工。（記者王冠仁翻攝）

    2022/08/30 15:49

    〔記者王冠仁、實習記者龔子華／台北報導〕受疫情影響，在台灣境內的逾期失聯移工人數日益增加，移民署著手加強查緝逾期失聯移工。台北市專勤隊根據線報，今晨兵分多路到移工宿舍掃蕩，共查獲22名逾期失聯移工，全部帶回收容所等候遣返。

    移民署台北市專勤隊根據線報，發現台北市萬華區、文山區以及新北三峽區三處移工宿舍內，有失聯逾期移工行蹤。專勤隊員今天清晨兵分多路，前往這些宿舍清查，果然順利查獲22人；這22人當中，有一半是越南籍，另外一半則是印尼籍。

    專勤隊員說，今天清晨到移工宿舍外埋伏時，恰好1名越南籍失聯移工「阿好」從住處門口走出來，被專勤隊員逮個正著。專勤隊員協助其整理行李，順勢突襲移工宿舍，逮到多名失聯移工；當時阿好的印尼籍室友「阿雅」，在半夢半醒間以為阿好要外出，沒發現專勤隊員就站在一旁，迷迷糊糊上前道別，結果專勤隊員一查阿雅身分，發現她不僅是失聯移工，還是一名竊盜通緝犯。

    移民署呼籲，目前國際航班已逐漸恢復，在台逾期失聯移工應儘速主動出面投案，移民署各縣市專勤隊將持續受理外來人口自行到案，協助在台逾期外籍人士儘速返回母國。

    失聯移工被逮後在宿舍收拾行李。（記者王冠仁翻攝）

    失聯移工被逮後在宿舍收拾行李。（記者王冠仁翻攝）

    專勤隊員在移工宿舍外埋伏。（記者王冠仁翻攝）

    專勤隊員在移工宿舍外埋伏。（記者王冠仁翻攝）

    專勤隊員逮到22名失聯移工。（記者王冠仁翻攝）

    專勤隊員逮到22名失聯移工。（記者王冠仁翻攝）

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