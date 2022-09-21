「菁仔100！」口音露餡 中市專勤隊查獲34名失聯移工

「菁仔100！」的口音露餡，中市專勤隊在檳榔攤前，查獲買檳榔、結冰水的失聯移工（圖中）。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/21 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕移民署中區事務大隊台中市專勤隊等單位，前天（19日）在大肚區沙田路周邊稽查時，見一輛廂型車下來2人，用台語喊出「菁仔100！」口音聽起來不是台灣人，專勤隊員立刻蜂擁而上，一舉查獲車內8名失聯移工，之後又查到其餘26人，共計34名失聯移工，買檳榔的移工阿勇說，台灣檳榔提神醒腦，一試成主顧，檳榔攤賣的結冰水，消暑解渴又便宜實惠，專勤隊員也驚嘆這些移工，「真的是非常融入台灣社會」。

台中專勤隊前天會同台中市警察局第六分局工業所、海巡署台中查緝隊等單位執行聯合查緝，共計在中市各據點，查獲34名非法移工，其中，有一車8人，是檳榔與結冰水大獲好評，他們上工之前採買，整車的人被抓。

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台中市專勤隊於前天上午7時許，於大肚區沙田路一處檳榔攤旁，見廂型車下來2人，身背工地工具袋，用台語喊出「菁仔100！」口音卻不是台灣人，專勤隊員立刻攔查廂型車內8名失聯移工，還把檳榔攤女店員（俗稱檳榔西施）大吃一驚，躲在一旁看傻眼。

買檳榔的越南籍移工阿勇說，檳榔有提神醒腦的功用，他們一試成主顧，還特別喜愛檳榔攤賣的結冰水，一瓶只要10、15元，消暑解渴又實惠，他們上工前大量採購，還拿大型保冰袋來裝，專勤隊員認為他們相當融入社會。

專勤隊指出，上述34人泰國、越南各佔約一半，多數是建築工人，從台中搭車到彰化等地上工，中市專勤隊強調，國人勿存僥倖心態，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，依就業服務法第63條，可處15萬元至75萬元罰鍰。

移民署中市專勤隊前天共查獲34名失聯移工。（記者張瑞楨翻攝）

移民署中市專勤隊前天共查獲34名失聯移工。（記者張瑞楨翻攝）

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