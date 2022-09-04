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    颱風夜男子撿包困河中 救上岸發現竟是失聯移工

    警方、消防在颱風夜合力救援落水的越南籍移工。（記者徐聖倫翻攝）

    警方、消防在颱風夜合力救援落水的越南籍移工。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/04 15:41

    〔記者徐聖倫／新北報導〕軒嵐諾颱風帶來豪大雨，北部地區降雨量大，而昨晚間9時許，新北市有一名越南籍移工受困三峽區民生街河堤內，雨勢造成河水湍急，一度阻擾救援進度，最終警方、消防合力將移工救出。但救援過程中，這名移工似乎不太願意接觸警方，細查才發現，原來是一名失聯移工，後依法由移民署新北市專勤隊帶回，並擇日遣返。

    據了解，昨颱風夜裡北部不斷降雨，三峽地處山區，降雨量自然不在話下。警方在3日晚間9時許接獲民眾報案，指稱民生街19巷三峽河堤有人疑似溺水呼救，警方派員前往了解，同時通報消防救援。

    警方到場後立即配合消防人員，以救生艇、繩索等救援器材展開救援行動，所幸救援開始後雨勢稍微轉小，落水受困的男子得以行動，後經眾人努力終於把男子救上岸，但這名男子不會說中文，見到警方又眼神閃爍，於是引起警方懷疑。

    警方在男子稍作清潔並恢復體力後，初步得知他是越南籍移工，後請來通譯協助，確認其身分為26歲阮姓男子，而且簽證早已過期，是失聯移工。

    阮男說，自己因為隨身包包不慎掉入水裡，所以才會冒險下水撿包包，不料卻被湍急河水困住無法上岸。訊後，警方依規定將阮男解送至移民署新北市專勤隊，並擇日將其遣返歸國。

    阮男被救上岸後不太願意與警方接觸，這才發現他是失聯工。（記者徐聖倫翻攝）

    阮男被救上岸後不太願意與警方接觸，這才發現他是失聯工。（記者徐聖倫翻攝）

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