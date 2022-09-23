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    肥料分裝販賣罰很重 網購商家賣10元罰5萬元

    肥料不能私下拆裝販賣，違者罰很重。（記者葉永騫攝）

    肥料不能私下拆裝販賣，違者罰很重。（記者葉永騫攝）

    2022/09/23 19:02

    〔記者葉永騫／屏東報導〕肥料不能拆裝販賣，很多人不知道，近期有不少網路銷售業者不熟悉法令而觸法，被開罰5~25萬元，讓業者損失慘重，葉姓銷售商家說，他因為顧客要求買盆栽植物時要附帶買一些肥料，所以就把肥料分裝成小包裝，賣10元結果被罰5萬元。農糧署南區分署表示，肥料商品販售有相關的規定，業者要查詢清楚。

    疫情讓「都市小農夫」休閒植栽風氣興起，也讓小包裝肥料的市場持續成長，但許多的商家私自分裝、混裝的小包肥料，但卻不知道這樣的行為已經觸犯肥料管理法，有葉姓網路商家因為顧客購買盆栽要求買小包肥料，不了解法令而觸法，賣10元卻被罰了5萬元，大呼倒霉。

    農糧署南區分署表示，違反肥料管理法的檢舉及裁罰案件有愈來愈多的情況，尤以「販售私自分裝肥料」最多，依據肥料管理法第17條：「販賣或意圖販賣而陳列、貯藏之肥料，不得拆封、分裝、摻雜、稀釋或塗改肥料標示」，違者處5~25萬元罰鍰，若肥料是經由網路販售，則商品頁面也應清楚標示肥料的登記證字號、品目及登記成分，並不得作虛偽、誇張之不正當宣傳，違者處3~15萬元罰鍰，因此商家要特別的注意。

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