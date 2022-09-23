可惡！假借「濟公」、「王爺」詐財 誘騙已婚女信徒交往

雲林廖男假冒「濟公」、「王爺」等神明乩身，從2016年起陸續涉嫌詐騙信徒共747萬多元，雲林地方法院判處廖男應執行6年10月，不法所得747萬多元沒收。（記者黃淑莉攝）

2022/09/23 17:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣37歲廖姓男子假冒「濟公」、「王爺」等神明乩身，從2016年起陸續涉嫌詐騙信徒共747萬餘元，還無故侵入信徒住處，砸毀屋內物品，及涉嫌恐嚇女信徒，總計涉犯詐欺取財等10罪，雲林地方法院日前判決分別處有期徒刑7月至1年6月不等，共應執行6年10月，不法所得747萬多元沒收，全案可上訴。

雲林地方法院指出，廖男在2012年因假冒濟公乩身被信徒發現並錄影存證，但廖男卻仍對外宣稱自己是濟公、王爺等神明乩身，並以神明名義頒布神旨、作法事。

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判決書表示，廖男在2016年2月至2020年10月間，假傳神旨要求信徒購買各種神像、捐獻做功德、購買假鑽石項鍊等，金額從14萬餘元到186萬元不等，共計747萬多元。

廖男在2020年無故侵入信徒住處，砸毀屋內物品，另廖男與已婚女信徒交往，擔心女信徒對其不忠，竟傳訊息恐嚇說要加害她及其家人生命安全。

判決書指出，廖男假冒濟公乩身早被信徒揭發，沒想到仍不知悔改，依然假冒神明乩身行事，並且變本加厲，偽造與名人或黑道等他人的LINE對話紀錄，利用多位被害人，甚至包含他的同住家人，在脆弱無助的情況下詐騙錢財，甚至還侵入信徒住處毀損物品，又以不當言語恐嚇女信徒，行徑非常可惡，且犯後態度極為惡劣，始終沒有認錯或道歉，針對其罪行分別處有期徒刑7月至1年6月不等，共應執行6年10月，不法所得全部沒收。

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