指週刊不實報導挨告 「最美性博士」許藍方出庭應戰

「最美性博士」許藍方指週刊報導不實而挨告，今親自到庭應戰。（記者溫于德攝）

2022/09/22 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕被封為「最美性博士」的許藍方被週刊踢爆介入已婚男醫康鈞尉家庭後，上臉書批週刊不實報導，反被週刊求償10萬元，也要她刪除貼文並刊登澄清啟事60天，台北地院上午再度開庭，她親自應戰稱，週刊報導前未經查證且誇大扭曲。

許藍方先前上臉書發文指週刊對她不實報導，害她被網民惡性攻伐，她已委任律師狀告週刊等語。但週刊不滿她在文中指週刊「不實報導」、「未經查證」，提起民事告訴，求償10萬元，也要她刪除貼文並刊登澄清啟事60天。

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北院法官稍早開庭時，許藍方說，另案之所以不上訴（指法院認定許女侵害配偶權，判賠康妻50萬元），並非承認自己是小三，而是她覺得如果因為與康男傳訊息的舉動，造成康妻不快，她並不否認，所以沒有上訴，且上訴還要考量律師費及浪費司法資源。

但許藍方提到，週刊報導內容指她「拍攝裸身自拍傳送給B先生（指康鈞尉）」，她認為是週刊記者見康妻給的訊息後，「腦補」有所謂的裸照。

北院法官庭末詢問許藍方年收入大約多少？以作為未來若認定她需要賠償時的參考，她回「約100萬元」。法官最後諭知全案辯論終結，定10月21日下午5時1分宣判。

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