毒蟲肛門夾藏645克海洛因闖關 幕後金主遭訴

林姓等3名毒蟲缺錢花用，把毒品塞入肛門走私，被警方查獲「夾帶」11顆圓柱體、共重645公克的高純度海洛因。檢方追加起訴幕後王姓金主。（記者林嘉東攝）

2022/09/21 15:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓等3名毒蟲缺錢花用，把毒品塞入肛門走私，被警方查獲「夾帶」11顆圓柱體、共重645公克的高純度海洛因。檢方在起訴林等3人後，追加起訴幕後王姓金主，將王依涉犯毒品危害防制條例第4條運輸第一級毒品罪起訴。

起訴書指出，基隆市警一分局、刑警大隊偵二隊與刑事局偵三隊接獲線報，王姓金主4月間，受人在泰國楊姓毒梟指使，利誘林姓等3名毒蟲以肛門「夾藏」海洛因闖關，一旦闖關成功，即可分別獲得12萬、10萬、25萬不等報酬。於今年5月間，替3人購買機票，還開車載其中2人到桃園機場搭機。

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林等3人5月間抵達曼谷後，嘗試將海洛因塞入肛門。其中，林男因難耐疼痛無法將海洛因塞入肛門內，只好由另名林姓男子及楊姓男子分別將5顆、與6顆海洛因圓柱體塞進肛門後，搭機返台。

林等3人抵台後，被警方攔下，透過醫院急診室進行X光檢查，發現其中2人有藏毒跡象；經林、楊努力將海洛因排出體外後，「掉出」11顆圓柱體狀、共重645公克高純度海洛因，市價近千萬餘元台幣。

檢方認定，夾藏毒品闖關的林男與楊男涉犯毒品危害防制條例第4條運輸第一級毒品罪。至於，另名林姓共犯，雖因難耐疼痛無法將海洛因圓柱體塞入肛門，但檢方認定林出境前，已共謀共同運輸毒品入境，與「夾藏」毒品入境的林、楊有共同的犯意聯絡，且有參與運毒犯行，應依既遂犯論處。

林等3人落網後，供出毒品來源，讓檢警得以溯源，7月間逮到王姓幕後金主，檢方在7月中旬起訴林等3名毒蟲後，近日追加起訴王姓幕後金主，將王依涉犯毒品危害防制條例第4條運輸第一級毒品罪起訴。

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