為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣未來帳戶首年就要1200億 律師：藍白2縣市用新增統籌款試辦

    2025/12/26 23:38 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）開記者會宣布共推「台灣未來帳戶」。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）開記者會宣布共推「台灣未來帳戶」。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（25）日提出「台灣未來帳戶」，要推特別條款來推動。對此，律師賴中強建議，從藍白執政且財政狀況較優的縣市，以新增統籌款的試辦。

    賴中強今（26）日於臉書粉專發文說，為了避免再生立法院未經行政院同意，提出將鉅額增加財政預算的法律案，滋生違憲爭議，也為了避免排擠中央政府既定「0到6歲國家養」、「每年勞健保大力撥補」等，社會安全政策的財源，且「台灣未來帳戶」制度全面實施前，有必要試辦觀察「過度儲蓄」抑制消費，對整體國民經濟的不利影響，「建議藍白以操之在己，藍白地方執政且財政狀況較優的縣市，以新增統籌分配稅款試辦推動。」

    賴中強指出，藍白兩黨此一主張，所需費用不低，如全國全面實施，開辦第1年，為所有12歲以下兒童提存5萬元，所需經費為1186億（237萬人*5萬）；第2年，為所有新生兒提存5萬元，並為13歲以下兒童每人提存1萬元，所需經費為292億元（11萬人*5萬+237萬人*1萬）；第6年，為所有新生兒提存5萬元，並為18歲以下兒少提存1萬元，所需經費為358億元〔11萬人*5萬+（237萬人+11萬X6）*1萬〕，「也就是說，第1年需要1200億元開辦費，第2年起，每年約需300到360億元之間。」

    賴中強說，《財政收支劃分法》3次修正，已嚴重削弱中央政府推動各項施政所需的財政能力，在《財劃法》修法前，2024年全國賦稅實徵3.76兆，中央政府稅課收入佔2兆6898億元，扣除中央對地方的一般性補助款，與計劃性補助款4329億元（11.5％）後，中央政府實際能用於施政的經費為2兆2569億元（占全國賦稅60％）。

    賴中強解釋，《財劃法》1修後，因統籌分配稅款擴大，中央政府税課收入降為2兆4807億，推估占全國賦稅總收入3.9兆元的63.6％，扣除中央對地方補助款2809億（7.2％）後，中央政府實際能用於施政的經費為2兆1998億元（占全國賦稅56.4％）。

    ​而《財劃法》二修後，強制規定中央對地方的補助款不能減少，中央政府税課收入仍為2兆4807億（占全國賦稅63.6％），扣除中央對地方補助款5455億（14％），中央政府實際能用於施政的經費為1兆9352億元（占全國賦稅49.6％）。

    最後，賴中強重申，台北市新增統籌分配稅款450億元，台北市政府完全未編入2026年度預算，「短編四百多億歲入，台北市政府依然零舉債，有錢沒地方花！」而新竹市政府統籌分配稅款增加比率冠於全國，達254.8％，也是有錢沒地方花，普發現金5000元，「建議藍白二黨主席何妨協調執政翹首的台北市與新竹市，以新增統籌分配稅款，率先試辦藍白二黨主席所倡議的『台灣未來帳戶（國民帳戶）』制？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播