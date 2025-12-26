台灣未來帳戶首年就要1200億 律師：藍白2縣市用新增統籌款試辦

國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）開記者會宣布共推「台灣未來帳戶」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（25）日提出「台灣未來帳戶」，要推特別條款來推動。對此，律師賴中強建議，從藍白執政且財政狀況較優的縣市，以新增統籌款的試辦。

賴中強今（26）日於 臉書粉專發文說，為了避免再生立法院未經行政院同意，提出將鉅額增加財政預算的法律案，滋生違憲爭議，也為了避免排擠中央政府既定「0到6歲國家養」、「每年勞健保大力撥補」等，社會安全政策的財源，且「台灣未來帳戶」制度全面實施前，有必要試辦觀察「過度儲蓄」抑制消費，對整體國民經濟的不利影響，「建議藍白以操之在己，藍白地方執政且財政狀況較優的縣市，以新增統籌分配稅款試辦推動。」

賴中強指出，藍白兩黨此一主張，所需費用不低，如全國全面實施，開辦第1年，為所有12歲以下兒童提存5萬元，所需經費為1186億（237萬人*5萬）；第2年，為所有新生兒提存5萬元，並為13歲以下兒童每人提存1萬元，所需經費為292億元（11萬人*5萬+237萬人*1萬）；第6年，為所有新生兒提存5萬元，並為18歲以下兒少提存1萬元，所需經費為358億元〔11萬人*5萬+（237萬人+11萬X6）*1萬〕，「也就是說，第1年需要1200億元開辦費，第2年起，每年約需300到360億元之間。」

賴中強說，《財政收支劃分法》3次修正，已嚴重削弱中央政府推動各項施政所需的財政能力，在《財劃法》修法前，2024年全國賦稅實徵3.76兆，中央政府稅課收入佔2兆6898億元，扣除中央對地方的一般性補助款，與計劃性補助款4329億元（11.5％）後，中央政府實際能用於施政的經費為2兆2569億元（占全國賦稅60％）。

賴中強解釋，《財劃法》1修後，因統籌分配稅款擴大，中央政府税課收入降為2兆4807億，推估占全國賦稅總收入3.9兆元的63.6％，扣除中央對地方補助款2809億（7.2％）後，中央政府實際能用於施政的經費為2兆1998億元（占全國賦稅56.4％）。

​而《財劃法》二修後，強制規定中央對地方的補助款不能減少，中央政府税課收入仍為2兆4807億（占全國賦稅63.6％），扣除中央對地方補助款5455億（14％），中央政府實際能用於施政的經費為1兆9352億元（占全國賦稅49.6％）。

最後，賴中強重申，台北市新增統籌分配稅款450億元，台北市政府完全未編入2026年度預算，「短編四百多億歲入，台北市政府依然零舉債，有錢沒地方花！」而新竹市政府統籌分配稅款增加比率冠於全國，達254.8％，也是有錢沒地方花，普發現金5000元，「建議藍白二黨主席何妨協調執政翹首的台北市與新竹市，以新增統籌分配稅款，率先試辦藍白二黨主席所倡議的『台灣未來帳戶（國民帳戶）』制？」

