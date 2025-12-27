為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

    2025/12/27 07:20 即時新聞／綜合報導
    「林老師氣象站」指出，下週三（12/31日）就是今年最後一天，預估跨年夜天氣受東北季風增強影響，北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，下週三（12/31日）就是今年最後一天，預估跨年夜天氣受東北季風增強影響，北部及東北部地區降雨機率增高,中南部山區亦有零星陣雨。（圖擷自臉書）

    今年即將步入尾聲，下週三、四將迎來跨年夜及元旦，氣象專家指出，預估跨年夜東北季風將增強，北東降雨機率增高，各地早晚氣溫仍涼，目前預估元旦想要看見第一道曙光的機率相對偏低。而在元旦過後又會有一波強冷空氣團南下，且強度有機會達寒流等級。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，下週三（31日）就是今年最後一天，預估跨年夜天氣受東北季風增強影響，北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣在元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區。由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。

    「林老師氣象站」表示，受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其他地區仍屬多雲到晴天氣，但早晚溫差較大。至於下波強冷空氣團，預估在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

    鄭明典也於臉書轉貼氣象署粉專的貼文，並指自12月27日至1月9日的這兩週間，在第二週有偏冷趨勢！氣象署粉專在PO文中說明「未來第1週期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末至第2週另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長」。

    鄭明典表示，「逐日預報超過一星期誤差大，看第二週平均，這算是展期預測，故意不看週期較短的變化，嘗試去保留比較穩定的長周期變化訊號，校驗上還是有參考價值！」

    氣象署粉專指出，「未來第1週期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末至第2週另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長」。（圖擷自臉書）

    氣象署粉專指出，「未來第1週期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末至第2週另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長」。（圖擷自臉書）

