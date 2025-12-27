為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本群馬縣國道逾50車追撞！已釀1死26傷 火燒車增救災難度

    2025/12/27 08:07 即時新聞／綜合報導
    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍，日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞，還引發火燒車，據指事故造成至少1人死亡、26人受傷。（圖擷自X）

    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍,日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞,還引發火燒車,據指事故造成至少1人死亡、26人受傷。(圖擷自X)

    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍，日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞，且還引發火燒車，據指造成至少1人死亡、26人受傷。由於火勢猛烈，加上路面結冰增加救災難度，因此過了午夜仍在持續救援中。

    綜合媒體報導，26日晚間約7點半，在群馬縣水上町附近的關越高速公路爆出重大連環車禍，據指涉及的車輛超過50輛，其中包含轎車以及一輛載有許多汽車的拖板車，在追撞車禍發生後還引發火燒車，在月野夜交流道至水上交流道之間的路段也因此雙向封閉。

    據指這場重大車禍造成至少1人死亡、26人受傷，且有5人重傷，並有大約17輛車陷入火海，由於當地有降雪讓路面結冰，也對救災造成困難，警方目前也在釐清事故起因，並懷疑是否為路面結冰造成車輛打滑才導致嚴重車禍。

    這起重大事故也在日本社群引發網友熱議，透過網路影片也可看到，現場除了火燒車，還持續發生爆炸。有網友表示，昨晚正值返鄉高峰，卻還遇上封路，實在太慘了，也有人指出，事故路段附近剛好是個彎道，且是下坡路段，駕駛不清楚前方路況才導致連環追撞。

    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍，日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞，還引發火燒車，據指事故造成至少1人死亡、26人受傷。（圖擷自X）

    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍，日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞，還引發火燒車，據指事故造成至少1人死亡、26人受傷。（圖擷自X）

    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍，日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞，還引發火燒車，據指事故造成至少1人死亡、26人受傷。（圖擷自X）

    日本群馬縣週五晚間發生嚴重的連環大車禍，日媒指有50輛以上汽車在關越高速公路發生追撞，還引發火燒車，據指事故造成至少1人死亡、26人受傷。（圖擷自X）

