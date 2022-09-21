外役監逃犯偷自行車130公里追大甲媽 逮回籠再判刑4個月

林男越獄後偷自行車一路往南，11小時後在台中清水落網。（資料照）

2022/09/21 11:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕26歲林姓男子今年4月從桃園八德外役監翻牆逃獄，偷走腳踏車一路往南狂奔130公里，11個小時後，在台中清水某宮廟前被龜山警方逮捕，他供稱因疫情停止放假，心情不好想散心，準備與大甲媽祖遶境隊伍會合，近日被依脫逃、竊盜罪判處應執行4月有期徒刑，林男因涉犯脫逃罪，落網後即移回一般監獄繼續服刑，也不得再申請外役監。

林男過去涉及台北市百貨、火車站、捷運站廁所連續縱火案及多起竊盜案，被判9年10月徒刑，2019年9月間從雲林第二監獄移監八德外役監，今年4月8日下午1點多，在外役監擔任雜役的林男由管理員帶出服勞役時，假借上廁所翻越約150公分圍牆逃獄，在附近龜山區明興街偷走徐姓男子所有的腳踏車，沿著台1線一路往南騎，監所人員立即向龜山警分局大林派出所報案，警方過濾監視器鎖定林男行蹤，隔天凌晨0點多在台中清水某宮廟前逮人。

請繼續往下閱讀...

林男被逮回後對脫逃、竊盜行為坦承不諱，隨後被移至新竹監獄執行，桃園地院法官審酌林男為依法拘禁之人，由監獄管理員帶領外出服勞役時趁隙翻牆逃逸，危害國家公權力行使，又不思以正當方式獲取財物，竟圖不勞而獲，恣意竊盜他人腳踏車，所為應予非難，惟念在他坦承犯行、態度尚可等理由，依脫逃罪判處2月徒刑、竊盜罪3月徒刑，應執行4月徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，可上訴。

林男越獄後偷來腳踏車一路往南騎。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法