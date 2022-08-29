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    全國檢察長、監所首長會議 蔡清祥指示落實防逃、查辦究責

    殺警案震驚全國，法務部長蔡清祥今視訊全國檢察長、監所首長，指示落實防逃、查辦究責。（記者楊國文攝）

    殺警案震驚全國，法務部長蔡清祥今視訊全國檢察長、監所首長，指示落實防逃、查辦究責。（記者楊國文攝）

    2022/08/29 18:22

    〔記者楊國文／台北報導〕明德外役監受刑人林信吾脫逃期間殺害警員涂明誠、曹瑞傑，震驚全國，法務部長蔡清祥繼上週5要求監所一旦發現受刑人脫逃，除立即通知警方協尋，並在發生後兩小時內報請檢方發佈通緝外，今天連續與監所首長、全國檢察長進行視訊會議，指示加強監管受刑人、防逃等改進措施，及要求各檢察長擔負起督導責任，若有人犯脫逃應落實查察相關責任。

    林信吾殺害警員涂明誠、曹瑞傑後，法務部連日來針對外役監受刑人脫逃等問題，包括案件通緝時效快慢、外役監遴選、返家探視監管等事項，均積極檢討並進行改善措施，部長蔡清祥還在上週五開會聽取專家學者修法及改進措施意見後，搭高鐵南下台南，向兩位因公殉職警員家屬致哀，並聆聽家屬心聲。

    今日上午，蔡清祥召開「全國矯正機關首長視訊會議」，除了此次外役監受刑人脫逃問題外，亦責成各監所首長加強監管受刑人，立即實施相關改進措施，避免脫逃事件一再上演。

    下午時，蔡清祥馬不停蹄接著召開「全國檢察機關首長視訊會議」，要求各檢察長負起督導之責，若轄區發生監所人犯脫逃案件，接獲矯正機關通報後應迅速分案，並視個案事證由檢察官依法逕行拘提，或立即發佈通緝。

    法務部指出，除了林信吾外，花蓮外役監也發生受刑人許亞倫、康育豪脫逃案，其中，許亞倫昨已被逮捕，高檢署今天已派員前往台南地檢署、花蓮地檢署，就各自管轄外役監人犯脫逃案件相關執行、偵查的行政流程是否妥適、有無延宕辦理等情事，一一查明，儘速釐清責任。

    此外，法務部亦要求矯正、檢察機關落實檢討，處理監所人犯脫逃案件，並加快外役監條例等相關修法作業，及強化返家探視受刑人動態監控等事宜。

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