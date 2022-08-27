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    花蓮外役監2逃犯照片公布被疑太慢 地檢署：逃亡隔日就發布通緝

    花蓮縣自強外役監受刑人許亞倫、康育豪同樣「返家探視」脫逃，刑事警察局公布2人照片及特徵。（翻攝自刑事局網站）

    花蓮縣自強外役監受刑人許亞倫、康育豪同樣「返家探視」脫逃，刑事警察局公布2人照片及特徵。（翻攝自刑事局網站）

    2022/08/27 11:16

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮自強外役監日前有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，經刑事警察局評估後決定公布長相及特徵，遭民眾質疑太慢。花蓮地檢署今發布新聞稿指出，許、康二人在未返監報到而脫逃的隔日，地檢署接獲通報後就已經依法發布通緝。

    花蓮地檢署指出，康姓受刑人在今年3月21日未返監報到而脫逃，經花蓮自強外役監通報後，承辦康員案件的新北地檢署隨即在同年3月22日依法發布通緝。另許姓受刑人，今年8月22日未返監報到而脫逃，經花蓮地檢署接獲自強外役監通報後，由承辦檢察官審認相關事證認其有逃匿之事實，立即在接獲通報當天即同年8月23日依法發布通緝。

    花蓮地檢署指出，依據矯正署統計，這2名受刑人是花蓮自強外役監獄迄未緝獲的2人，所涉脫逃罪責，均已由檢察官依法偵辦，花檢仍將與司法警察機關全力偵辦並緝捕歸案，以確保社會安全。

    刑事警察局25日公布，2名自強外役監逃逸受刑人長相，其中25歲康育豪臉部特徵為濃眉、招風耳，康因詐欺罪入獄，今年3月返家探視未歸；另一名29歲許亞倫特徵為約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有－＋符號刺青，許亞倫也是因詐欺罪入獄，本月回家探視母親，原訂22日應返回外役監，不料逾期未歸，花蓮地檢署隔日隨即依規定發布通緝。

    而批踢踢有網友搜尋法學資料庫判決資料，發文稱許亞倫還有妨礙性自主、對少年拘禁強制性交等前科，質疑竟然能申請到自強外役監，貼文引爆民眾憤怒，不過據了解，網友搜尋的許亞倫為同名同姓者，並非本案遭通緝的許亞倫。

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