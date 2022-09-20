通緝犯拒攔一路逃 桃園龜山警方追至新北鶯歌當街破窗逮人

桃園龜山警方一路尾隨追到新北市鶯歌區，趁高女陷在下班車潮中之際，以優勢警力破窗逮人。（記者陳恩惠翻攝）

2022/09/20 23:22

〔記者陳恩惠／桃園報導〕33歲高姓女子因毒品案被通緝，昨天（19日）傍晚駕著白色轎車搭載同齡且同為毒品通緝犯的顏姓女子外出，行經桃園市龜山區興中街、萬壽路二段，遇桃園市龜山警分局大林派出所員警攔查，不但拒檢，還加速往新北市鶯歌區方向逃逸，警方鍥而不捨，終於將卡在下班車陣的高女攔下，但高女拒不下車，警方當場強制敲破車窗將2女揪出，同時起出毒品等證物，警訊後依毒品、公共危險等罪偵辦，同時將2女通緝犯押解歸案。

龜山警方表示，大林派出所員警昨天傍晚5點40分在龜山區興中街與萬壽路二段路口發現高女行蹤，於是上前攔查，高女先是假意配合停車受檢，沒想到油門一踩竟加速逃逸，不斷繞路、逆向而行，並沿路逃往新北市鶯歌區。

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警方表示，3名員警騎著警用機車一路尾隨狂飆，直到越區至新北市鶯歌區中山路288號前的車陣中，終於有機會將高女的車攔截下來，因高女不願配合下車，員警避免駕駛人繼續危害其他用路人，當場以強制力擊破車窗將將剪了個男生短髮的高女，以及副駕駛座的顏姓女先後拉出車外，進一步清查證實2人都是毒品通緝犯。

警方說，逮捕過程中，除了造成3名員警手部擦挫傷流血，顏女也受有擦傷，所幸經救護人員初步檢傷送醫治療並無大礙，現場同時也查扣高、顏2女摻有海洛因毒品香菸及吸食器等證物，全案依毒品危害條例、公共危險罪嫌移送法辦。

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高、顏姓2女皆為毒品通緝犯，遇龜山警方盤查拒絕攔檢，竟高速逃離。（記者陳恩惠翻攝）

33歲高姓毒品女通緝犯她拒絕下車受檢，龜山警方當街破窗逮人。（記者陳恩惠翻攝）

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