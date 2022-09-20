東市加油站汽油溢流未清完 300米街道油氣仍達危險值

台糖加油站將油槽汽油抽光後，今早持續以抽風機抽離油氣。（記者黃明堂攝）

2022/09/20 09:27

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中興路台糖加油站昨夜發生油槽汽油溢流到道路排水溝，漫流300公尺並引發連環爆事件，經消防及環保單位一夜清除，今早街道油氣測量仍在危險值，300公尺長的店家被勸導暫停營業及嚴禁烟火，在消防車戒備下，加油站員工抽雜溝內殘油，仍可見源源不絕的油進桶。

中興路二段是住商人口密集的東方大鎮，昨天傍晚，台糖加油站汽油從地下油槽滿溢地面再流進道路排水溝，沿中興路二段排水溝漫流，並發生連環氣爆及明火，所幸僅一民眾受傷，未延燒住宅及車輛。

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台東消防局及環保局人員昨天請加油站關閉油閥、抽離油槽蓄油，並以抽水機、吸油棉等設備清除排水溝汽油，到今天凌晨1點半才暫告段落。

不過，今早消防人員到場進行油氣檢測，排水溝測出的油氣仍達危險值，並明顯聞到汽油味，因此勸導有用到爐火的店家暫時不要營業，並請有營業的檳榔攤人員勸導客人勿吸菸，以免再引發氣爆。

台糖加油站在抽離油槽內汽油後，今早以大管抽風機，將槽內殘餘油氣抽離，另外，也派工作人員進行排水溝殘油抽離，抽油管內仍可見到油源源不絕流進塑膠桶內。消防車全程在旁警戒，以防意外發生。

台東市中興路二段昨晚因排水溝汽油連環爆，今早油氣仍超標，現場仍拉封鎖線，店家暫停營業。（記者黃明堂攝）

在消防車戒備下，台糖加油站人員今早續清除排水溝內汽油。（記者黃明堂攝）

台糖加油站人員今早續清除排水溝內汽油。（記者黃明堂攝）

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