人為或地震？加油站漏油連環爆 台東環保局：明天查

台東台糖中興路加油站今晚汽油溢流社區排水溝，引發連環爆。（記者黃明堂攝）

2022/09/19 22:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣台東市中興路二段台糖加油站今天（19日）晚間大量汽油外流進社區旁排水溝，引發300公尺連環爆。是否因地震造成？環保局長郭建成說，油是從地下油槽滿溢地面再流進水溝，目前傾向操作問題，但詳細原因待明天調查。

今傍晚近6點開始，中興路密集住宅區東方大鎮道路排水溝300公尺竄出明火，並有多響爆炸聲，消防隊在半小時內控制火勢，所幸未延燒住宅。

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台東縣消防局表示，經查為台糖加油站油槽汽油溢出，洩漏至水溝，已關閉加油站閥門止漏，中油也派槽車到場支援將油槽汽油抽離，消防人員沿排水溝先噴灑泡沫後，再以吸油棉回收漏油。

台東縣環保局長郭建成表示，加油站外流的汽油量相當大，但還難以估計確實的數量，到晚間9點多，都還在進行排水溝的汽油清除，甚至還發現排水溝的陰井內積存大量汽油，這些都必須漏夜清除，以確保住戶安全。

有民眾認為是地震造成油槽受損外流，但郭建成說，目前看到的情況是，汽油是從油槽溢流到地面，滿出來後再流進排水溝，比較像是人為操作問題，不過，今晚以清油確保安全為主，溢流原因還須調問站方人員、調說工作紀錄及油品進出等各種資料才能判定，這方面的工作，會在明天進行。

郭建成說，若查出加油站因疏失或其它人為因素造成社區污染，將會依相關罰則開罰，至少30萬元起跳。

台東台糖中興路加油站今晚汽油溢流社區排水溝，引發連環爆。環保局初步調查油是從地下油槽滿溢到地面後流進排水溝，地面仍可看到汽油。（記者黃明堂翻攝）

台東台糖中興路加油站今晚汽油溢流社區排水溝，引發連環爆。（記者黃明堂攝）

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