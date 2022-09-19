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    首頁　>　社會

    確診隔離提早1日自動出關 莽男被起訴面臨最重2年徒刑官司

    台北地檢署調查後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例將陳男起訴。（資料照）

    台北地檢署調查後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例將陳男起訴。（資料照）

    2022/09/19 10:54

    〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓男子確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，明知應遵守居家隔離政策，卻在出關的前1天，偷偷騎鐵馬外出，原以為神不知鬼不覺，卻因牽涉另案而被警方攔下，他隔離期間違規外出的劣跡因此曝光；台北地檢署調查後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例將他起訴。

    檢方調查，確診武漢肺炎的陳男，原應於今年5月3日至13日進行居家隔離，起初他乖乖遵守隔離政策，卻在出關的前一天，疑似難耐獨處的寂寞，竟涉嫌偷偷騎鐵馬出門，不料他因另涉其它刑案而被警方攔下，警方一查才驚覺，他竟違反隔離政策提早出關，因此將他法辦。

    檢方認為，陳男明知確診後應進行居家隔離，卻不顧其他人有可能被他傳染的風險，提早一天偷跑出門，因此依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例罪將他起訴。

    依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，罹患或疑似罹患武漢肺炎，若不遵守各級衛生主管機關指示，而有傳染給他人之虞者，可處2年以下徒刑、拘役或20萬元以上、200萬元以下罰金。

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