她「妹妹確診」竟跑到男友家避難 網友怒罵「低級」

一名網友抱怨道，弟弟女友的妹妹確診，弟弟女友卻拋下家人，跑來原PO家避難。快篩示意圖。（法新社）

2022/05/18 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕近日國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，有越來越多人確診後被隔離，一名網友抱怨弟弟的女友，得知自己的妹妹確診，卻拋下家人跑來他家「避難」，讓原PO氣罵：「很低級。」

一名網友14日在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文表示，他弟弟女友因為妹妹確診，竟丟下爸、媽跟姐姐，自己跑來他家住，讓原PO怒罵，「妳自己不好好待著跑來這裡做什麼，萬一妳確診還要牽拖我們全家」。

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原PO接著說，他會那麼生氣是因為爸爸已經70歲了，而且他們跟弟弟女友「一點也不熟」，才認識不到半年，弟弟女友就要住進他們家，讓原PO非常憤怒，「不想回家就自己去外面租房子，都三十歲了還這麼不會想」。

不少網友看了跟著罵道「慘，因為是未來媳婦啊，都三十歲了」、「自重的人才會讓人尊重吧！弟弟可能交到強勢的女朋友」、「直接把她轟出去，開哪門子玩笑？」，但也有許多網友認為是弟弟的問題，「妳弟問題也很大」、「重點是妳弟怎麼不先阻止呢」、「您這麼在乎確診，你應該要說你弟弟才對啊」。

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