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    首頁　>　社會

    不滿友人中傷他「沒信用」 持棒砸店洩憤被逮送辦

    蔡姓男子不滿黃姓友人中傷他「沒信用」，夥同李男持棒理論未遇，砸店洩恨被害人喊冤提告。（民眾提供）

    蔡姓男子不滿黃姓友人中傷他「沒信用」，夥同李男持棒理論未遇，砸店洩恨被害人喊冤提告。（民眾提供）

    2022/09/19 09:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄38歲蔡姓男子不滿黃姓友人散播他欠錢不還、信用不佳等耳語，今天凌晨夥同李姓男子前往黃男經營的餐飲店理論，但因黃男參加宗教活動休店未遇，蔡、李憤而持球棒砸店洩恨，新興警方獲報立即成立專小組，迅速破案逮回2人，被害人表示並沒有與蔡男有財務糾紛，也沒有亂傳他的不實壞話，所幸當時他沒有在店內，堅持提告毀損求償。

    新興分局指出，自強所今天凌晨接獲報案，前金區一間餐飲店有人滋事，持球棒砸店家，員警趕赴現場時，滋事者已逃逸，經了解，案發時該店當天並未營業，現場店外的攤架及大門玻璃遭毀損，所幸無人受傷。

    警方聯繫餐飲店負責人黃男（42歲）到場協助調查釐清，由偵查隊及自強所組成專案小組，擴大調閱案發地點周邊監視器及訪查目擊證人，鎖定2名特定對象追查，並迅速於3小時內，帶回涉案的蔡姓、李姓2名男子。

    據了解，涉案2名男子均為38歲，均與店家黃男互相認識，蔡男因不滿黃男散播他欠債及信用有問題等不實耳語，致心生不滿，故在酒後氣憤下，邀約李男持棍棒前往黃男都的店，因未遇見黃男，便持棍搗毀攤架等物品洩憤，全案於偵訊後，依毀損罪嫌，今函送高雄地檢署偵辦。

    蔡姓男子不滿黃姓友人中傷他「沒信用」，夥同李男持棒理論未遇，砸店洩恨被害人喊冤提告。（民眾提供）

    蔡姓男子不滿黃姓友人中傷他「沒信用」，夥同李男持棒理論未遇，砸店洩恨被害人喊冤提告。（民眾提供）

    蔡姓男子不滿黃姓友人中傷他「沒信用」，夥同李男持棒理論未遇，砸店洩恨被害人喊冤提告。（民眾提供）

    蔡姓男子不滿黃姓友人中傷他「沒信用」，夥同李男持棒理論未遇，砸店洩恨被害人喊冤提告。（民眾提供）

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