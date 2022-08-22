疑球棒隊尋仇砸龜山某機車行 店家喊冤

龜山區長壽路二段某車行昨天上午遭人砸店。（記者陳恩惠翻攝）

2022/08/22 09:49

〔記者陳恩惠／桃園報導〕新竹縣湖口一處車行昨天凌晨3點多，停放店外數輛汽車突遭不明人士持棒砸毀，4小時之後，桃園市龜山區長壽路二段某機車行，突然出現多名年輕男子持鋁棒或用轎車以倒車方式撞毀停放店外機車，還將店家鐵門多次以倒車方式撞毀，隨即揚長離去，桃園市警龜山分局據報趕往，砸店一夥人已鳥獸散，店家無辜喊冤，表示開店經營並無與客人結怨，遭砸店真的讓他覺得很冤枉；初步研判去新竹砸店者的車上貼有龜山這家店的貼紙，龜山店家因此遭牽連。

臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」昨晚9點多貼文內容顯示，「2022/08/21 桃園 討回來08:30 新竹半夜被砸車一大早馬上討回來」，根據貼文顯示，與新竹縣湖口一家車行遭砸有關，似乎是球棒隊冤冤相報導致，貼文後有420筆留言，其中有不少人認出砸車的年輕男子們，還特別標註似乎是涉案者的姓名，同時還有網友批評「智商是有多低才會開車倒車去撞啊」、「你知道你爸媽辛苦買台車給你讓你去給皓呆說撞就撞嗎？你還是走路坐公車好了」、「那裡監視器非常多，看來龜山條子可以一網打盡撿到績效」、「台灣維修生意會這麼好都是有你們」。

請繼續往下閱讀...

龜山警方表示，這起事件發生在昨（21）天上午7時許，該分局接獲民眾報案指稱在萬壽路二段某機車行遭多人持棍棒毀損待修機車及汽車衝撞機車行鐵門，立即通報線上警網趕到現場時，滋事者已逃逸無蹤，警方訊問車行負責人表示未與人結怨。

警方已組成專案小組，調閱沿線監視錄影系統，已經掌握涉案自小客車及犯嫌，刻正以車追人，追捕滋事者到案說明釐清案情。龜山分局重申，秉持嚴正執法態度，公權力不容挑戰，任何人以暴力破壞社會秩序，警方有絕對信心，對於違法脫序者，依法嚴辦，以維護社會治安平穩。

桃市龜山區長壽路二段一處車行遭砸，臉書貼文疑似與新竹縣某車行被砸有關。（翻攝自FB「黑色豪門企業」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法