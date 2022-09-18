撬開鐵門行竊留「借據」…檳榔攤老闆怒提告 賊判關4月

基隆地院近日審結，依攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪，判處劉男有期徒刑4月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2022/09/18 08:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓男子因缺錢花用，今年1月5日深夜竟騎車前往某檳榔攤，利用工具撥開鐵柵門扣環，將門打開進入店內搜括7百元，並留下「麻煩勿報欠七百元謝謝」字條，隨即騎車離去。檳榔攤老闆發現現金短缺且被竊嫌留下字條後，報警逮人。基隆地院近日審結，依攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

警方接獲陳姓檳榔攤老闆報案後，立刻調閱監視器以車追人，成功鎖定犯案的劉姓男子，約談他到案說明。

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58歲劉男向檢警坦承，確實有拿螺絲起子撬開鐵柵門的扣環，藉此進入檳榔攤內行竊，並表示自己因為身體狀況不佳，且缺錢花用，才會鋌而走險。檢察官偵訊後，依涉犯竊盜罪，將劉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，劉男事後已與陳姓老闆以賠償5千元的方式和解，於審理間已先支付4800元，達成和解；且劉男闖進檳榔攤，並非一般住宅，影響民眾生命、財產之安全較小，所竊金額為700元，損害非鉅，犯後態度非惡，其情可憫，故予以減輕其刑。

法官認定，劉男觸犯攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，並沒收犯罪使用的螺絲起子。

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