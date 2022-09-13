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    你關門我光顧 竊賊趁颱風天洗劫北市10多間店

    何嫌行竊。（記者王冠仁翻攝）

    何嫌行竊。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/13 15:13

    〔記者王冠仁／台北報導〕何姓慣竊利用日前「軒嵐諾」颱風來襲時，騎乘贓車偷遍北市內湖、士林、北投共10多家商店竊案，受害店家包含服飾、餐廳等；何在士林區就犯下5起竊案，店家損失5萬多元。警方根據他逃逸動線追查，循線到他桃園住處逮人，他聲稱因為缺錢花用才鋌而走險。士林分局今天公布他的犯罪手法，也呼籲商家要加強防範措施。

    警方調查，本月5日「軒嵐諾」颱風來襲，隔天台北市士林區陸續有5名商家向警方報案，店家聲稱他們店內遭竊賊光顧，竊賊以工具破壞門鎖後，進入店內搜括財物。警方研判，竊賊可能看準颱風天來臨，不少店家提早打烊或是乾脆關門休息，再加上路上人車稀少，因此選擇在颱風天下手。

    警方根據監視器畫面追查，發現該名竊賊當天騎乘一部贓車，先後在內湖區、士林區、北投區犯案，共有10多間店家受害。竊賊得手後，還騎乘贓車往桃園落跑，並隨意將贓車棄置路旁。

    不過，警方調閱沿線監視器畫面，發現竊賊事後躲到一家日租套房，警方訪查日租套房業者，查出竊賊是何姓男子；警方於是前往他桃園住處附近埋伏，7日趁他現身時逮人，在他身上查扣尚未花光的贓款1萬6千元。

    何聲稱，他因為缺錢花用，才鋌而走險犯案，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦，同時深入清查他有無涉及其他案件。

    士林分局也呼籲，店家業者應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得現金打烊時務必回收，貴重物品應置放保險箱，避免遭竊賊光顧受損。

    何嫌騎贓車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

    何嫌騎贓車逃逸。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣何嫌犯案當天衣著與螺絲起子、贓款等物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣何嫌犯案當天衣著與螺絲起子、贓款等物。（記者王冠仁翻攝）

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