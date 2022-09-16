台東大武警分局認了自家人欲搶槍 男警2大過免職

大武警分局長吳正文說明男警奪槍過程。（記者黃明堂翻攝）

2022/09/16 16:56

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣大武警分局昨晚驚傳26歲林姓男警因長期跟騷女警，不滿因此被調整職務，竟欲搶奪所長佩槍，其他員警見狀制伏上銬，並移送法辦，警察局立即召開考績會，決議予以林警一次記兩大過免職。

據了解，26歲林姓男警原本服務於大武警分局大武派出所，因工作關係喜歡上同所女警，並示愛展開追求，但黃姓女警告知兩人不適合，未料，男警卻一再騷擾女警，讓女警感到不舒服，憤而告知上級。台東縣警日前接獲反映，立即啟動內部調查及輔導機制，並將男警調職。

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不料，男警被調往美和派出所後，昨晚跑回大武警分局理論，過程中出現欲搶所長配槍的違法脫序行為。

大武警分局長吳正文表示，林姓員警疑因持續跟蹤騒擾同分局女警，面對跟蹤騷擾防制法等相關法律訴追，近期情緒不甚穩定，明顯人地不宜，做預防性調整至成功警分局服務，期能防止發生難以預料之憾事。

吳正文說，林員於15日晚間接獲服務地區調整後，情緒激動向分局幹部表達不滿，經他及相關幹部開導與勸說，晚間9點多，林員見同仁於分局後方廣場偵辦案件戒護人犯時，竟突然從後方搶奪同仁警用配槍，所幸同仁反應機警，林員奪槍未遂，並且立即遭5名同仁強力壓制逮捕上銬。

對此，大武警分局除深表遺憾外，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，依刑法妨害公務、搶奪未遂等現行犯罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局也立即召開考績會議，以破壞紀律情節重大、意圖搶奪警械脅迫、恐嚇長官、同事予以一次記兩大過免職，陳報警政署核定，斷然淘汰。

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