「你不知我兒子混員林？」老母為了洗車大鬧加油站 急Call兒媳助陣

圖為案發的加油站。（翻攝Google地圖）

2022/09/16 16:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名老婦人開著賓士轎車，到員林市一間加油站加油、洗車，因不爽員工服務態度，嗆聲「幹恁老師！你不知我兒子混員林的？」兒子與媳婦接到母親急Call，夥同2名友人到場，癱瘓整間加油站的運作，把2員工打傷。主謀老母今年3月去世，不予起訴，但兒子等人因妨害秩序罪今被判5月至6月徒刑。

這起案件發生於去年3月10日，被告張男的母親（以下稱張母）開著銀色賓士轎車到加油站加油、洗車，她自覺加油站一名員工招呼服務不周，出手怒推該名員工的手臂，一名同仁A男見狀前來制止，張母腦羞成怒，對A男大罵「幹恁老師咧！幹你娘！你不知我兒子混員林的，我在這裡等我兒子來」，隨即開車到停車島旁霸站位置，不讓其它顧客加油。

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兒子張男與媳婦接到老母的電話，不到10分鐘內趕到現場，張男的朋友江男、魏男也加入，3部車子堵入加油站的出入口，張男不滿A男對母親回嘴，出手痛毆對方濺血，又欲拿加油站的滅火器砸向A男，幸經加油站員工力阻，張男和其它同夥又到車上拿棒球棍。

A男因被打到流血，來到辦公室牆邊擦拭，張男、張母、媳婦、江男、魏男全數圍攏過來質問他，張男、江男、魏男出拳痛毆，又拿滅火器砸向對方身體，A男不支倒地。

被告等人把加油站當作「自家刑堂」，見員工不爽就打，前後長達20分鐘，顧客若要加油，便大喊「今天不做生意」，有更多客人被眼前的亂象嚇跑，直到警方到場，被告等人才罷手。

該案主謀張母已於今年3月因病去世，但其兒子、媳婦和江男、魏男均難逃法律制裁。張男等人願意賠償加油站的損失，雙方日前達成和解。

審理法官表示，被告等人僅因自覺員工招呼不周，為了自己的面子問題就出手痛毆加油站員工，不思用其它申訴管道反應，儼然是時下「奧客」胡鬧醜態的極致，應予嚴正遣責，媳婦吳女只有動口不動手，判刑5月，張男、江男、魏男均有出手痛毆，判處6月徒刑。

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