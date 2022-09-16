為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「你不知我兒子混員林？」老母為了洗車大鬧加油站 急Call兒媳助陣

    圖為案發的加油站。（翻攝Google地圖）

    圖為案發的加油站。（翻攝Google地圖）

    2022/09/16 16:23

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名老婦人開著賓士轎車，到員林市一間加油站加油、洗車，因不爽員工服務態度，嗆聲「幹恁老師！你不知我兒子混員林的？」兒子與媳婦接到母親急Call，夥同2名友人到場，癱瘓整間加油站的運作，把2員工打傷。主謀老母今年3月去世，不予起訴，但兒子等人因妨害秩序罪今被判5月至6月徒刑。

    這起案件發生於去年3月10日，被告張男的母親（以下稱張母）開著銀色賓士轎車到加油站加油、洗車，她自覺加油站一名員工招呼服務不周，出手怒推該名員工的手臂，一名同仁A男見狀前來制止，張母腦羞成怒，對A男大罵「幹恁老師咧！幹你娘！你不知我兒子混員林的，我在這裡等我兒子來」，隨即開車到停車島旁霸站位置，不讓其它顧客加油。

    兒子張男與媳婦接到老母的電話，不到10分鐘內趕到現場，張男的朋友江男、魏男也加入，3部車子堵入加油站的出入口，張男不滿A男對母親回嘴，出手痛毆對方濺血，又欲拿加油站的滅火器砸向A男，幸經加油站員工力阻，張男和其它同夥又到車上拿棒球棍。

    A男因被打到流血，來到辦公室牆邊擦拭，張男、張母、媳婦、江男、魏男全數圍攏過來質問他，張男、江男、魏男出拳痛毆，又拿滅火器砸向對方身體，A男不支倒地。

    被告等人把加油站當作「自家刑堂」，見員工不爽就打，前後長達20分鐘，顧客若要加油，便大喊「今天不做生意」，有更多客人被眼前的亂象嚇跑，直到警方到場，被告等人才罷手。

    該案主謀張母已於今年3月因病去世，但其兒子、媳婦和江男、魏男均難逃法律制裁。張男等人願意賠償加油站的損失，雙方日前達成和解。

    審理法官表示，被告等人僅因自覺員工招呼不周，為了自己的面子問題就出手痛毆加油站員工，不思用其它申訴管道反應，儼然是時下「奧客」胡鬧醜態的極致，應予嚴正遣責，媳婦吳女只有動口不動手，判刑5月，張男、江男、魏男均有出手痛毆，判處6月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只因行車糾紛記仇 狂徒自製汽油彈火攻加油站
    2022/08/17 21:13

    只因行車糾紛記仇 狂徒自製汽油彈火攻加油站
    驚見稻荷神社前「神使打架」 網笑︰在爭豆皮壽司吧
    2022/08/17 15:37

    驚見稻荷神社前「神使打架」 網笑︰在爭豆皮壽司吧

    七期經典現身豐原！各項優勢宛如身處市區
    柴油車誤加95 加油站判賠8萬元
    2022/08/09 05:30

    柴油車誤加95 加油站判賠8萬元
    巴西加油站瓦斯車爆炸駕駛死亡 目擊者稱氣瓶生鏽
    2022/07/30 14:18

    巴西加油站瓦斯車爆炸駕駛死亡 目擊者稱氣瓶生鏽

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    運將防疫加油丟車去洗手 加油站員工傻眼互摃「你有病！」
    2020/08/09 19:49

    運將防疫加油丟車去洗手 加油站員工傻眼互摃「你有病！」
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播