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    帶公文進看守所給何壽川批 律師停職聲請釋憲失利

    永豐金控前董事長何壽川（前）被羈押禁見期間仍能批公文，檢方查出為其辯護律師協助。（資料照）

    永豐金控前董事長何壽川（前）被羈押禁見期間仍能批公文，檢方查出為其辯護律師協助。（資料照）

    2022/09/16 14:42

    〔記者吳政峰／台北報導〕永豐餘集團負責人何壽川2017年間涉違金融控股公司法等案件，被羈押禁見於台北看守所內，委任律師余明賢趁著律見機會夾帶永豐餘文件給何壽川批示，被律師懲戒委員會認定違反律師倫理規範，決議停止執業4月。余明賢質疑懲戒侵害受憲法保障的權利，聲請釋憲，憲法法庭日前決議不受理。

    余明賢主張，律懲會使用的律師倫理規範第37條規定：「律師未得主管機關之許可，不得為受羈押之嫌疑人、被告或受刑人傳遞或交付任何物品，但與承辦案件有關之書狀，不在此限」，有牴觸憲法保障的財產權、通訊自由等疑義，聲請法規範憲法審查。

    憲法法庭指出，余明賢聲請書所主張的內容，僅在爭執決議書認事用法適當與否，尚未具體指摘該規定有何牴觸憲法的疑義，與受理要件不符，一致裁定不受理。

    本案由憲法法庭第三審查庭辦理，審判長大法官為黃虹霞，成員為大法官詹森林與楊惠欽。

    律懲會指出，余明賢2017年6月間受何壽川委任，為其辯護，同年6月至7月24日間，分別受永豐金控董事會秘書處黃姓主任秘書、永豐銀行法遵處廖姓副處長之託，至台北看守所與受羈押禁見的何壽川辦理律見。余明賢送交公司近況報告，何壽川閱覽並於報告上批示意見後交還，使永豐餘得依何的指示進行重大決策。

    直到台北地檢署2017年7月24日搜索永豐餘集團、扣得文件才知悉上情，把案子移付懲戒。律懲會認定違反律師倫理規範且情節重大，決議余明賢停止執行職務4月。

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