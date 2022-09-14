男全裸戴安全帽騎車被譏「最守法騎士」 母卻稱三太子上身

陳男裸體戴安全帽騎車被拍照PO網，網友笑稱「最守法騎士」，但媽媽過說兒子沒有生病，是三太子上身。（記者王捷翻攝網路）

2022/09/14 23:38

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子是社區問題人物，曾被投訴把西瓜刀當鯊魚劍揮舞，兩年前裸體騎機車還記得戴安全帽被PO網，網友笑稱他是「最守法騎士」。警方找上陳母，她難過地說，兒子沒有瘋，只是三太子護體。有官警私下說，陳男多次強制就醫，但陳母都捨不得，很快就接回家。

據了解，30多歲的陳男與母親同住，還有個弟弟在外地工作，但很少回家。陳男精神狀況不好，陳母只能在家照顧他，陳男精神狀況較穩定時，她才能出門找一些臨時工，出狀況又辭職，這樣的輪迴已經很多年。

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里長、鄰居都曾建議過陳母，讓陳男接受強制住院治療，不過陳母很排斥，認為兒子是三太子的乩身，身上有神明護體。但陳男只要一發作，輕則裸體大吼大叫，重則拿刀揮舞，讓附近民眾很害怕。

警方常處理陳男的案件，他曾有踹警車、妨害公務行為被依法移送過。陳男之前有自傷、傷人疑慮，警方通知相關單位將他強制送醫，但他不久就出院，因為強制住院是限制人身自由的行為，院方很難以單一事件強制陳男住院，加上陳母也不願意讓兒子住院治療，狀況一直沒有解決。

警方說，陳男曾經裸體戴安全帽騎車，警方上門時，陳母仍認為兒子沒有瘋，只是三太子上身，警方勸陳母定時要讓兒子吃藥。雖然知道陳男不穩定，警方也只能受理報案、排除糾紛，但也希望相關單位能了解警方在第一線執勤時的困難。

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