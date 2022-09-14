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    法官陳伯均登山身故 許宗力指示協助家屬處理後事

    台北地院法官陳伯均（見圖）登山不幸身故，司法院長許宗力指示全力協助家屬處理後事。（記者吳政峰翻攝）

    台北地院法官陳伯均（見圖）登山不幸身故，司法院長許宗力指示全力協助家屬處理後事。（記者吳政峰翻攝）

    2022/09/14 10:18

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院法官陳伯均11日與妻小攀登池有山，疑因天候不佳而迷途，獨自一人下山找路，未料失聯，直到今天（14日）上午才被搜救人員找到，遺憾已不幸身故。司法院長許宗力得知後深表惋惜，並指示台北地院在尊重家屬意願的前提下，全力協助家屬處理後事。

    許宗力透過發言系統指出，對於陳伯均法官的不幸離世深表遺憾與惋惜，並感謝救難人員不畏風雨、連日持續的搜救。他已指示北院在尊重家屬意願的前提下，協助家屬處理陳法官的後事。

    47歲的陳伯均11日偕同妻子及18歲的女兒及11歲的兒子共4人，從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山，不料，4人從池有山下山時在3.5公里處的叉路口（三叉營地）迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯，妻兒等3人報案後，於12日被先行護送下山。

    搜救人員11日上山搜索，12日在陳男失聯地點下切約40公尺處發現陳男登山杖，13日消防局再加派4人，連同武陵小隊、林務局等共7人上山，在發現陳男登山杖處的下方，再發現陳男第2支登山杖，隨後再下切30公尺（共70公尺），沿途陸續發現陳男的帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及背包套等。

    第3梯次搜救人員14日在福壽山農場搭直升機，降落新達山屋，前往三叉營地附近事故地點，連同第二梯次搜救人員及攀岩專家，合計13人在搜救熱區（發現陳男物品處）持續下切搜尋，終於發現陳男遺體。

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