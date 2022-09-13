營造老闆偷吃EMBA女同學 「深情喇舌1分鐘」闆娘崩潰求償

已婚的吳姓營造公司負責人就讀EMBA認識了陳姓女同學，過從慎密，吳妻發現兩人親密對話、驚見兩人在辦公室深情擁吻，崩潰求償100萬元，但兩人均否認踰矩，辯稱僅是同學情誼。（情境照）

2022/09/13 22:22

〔記者許國楨／台中報導〕已婚的吳姓營造公司負責人就讀EMBA，認識了擔任教職的陳姓女同學，譜出戀情，吳妻見老公行蹤詭異，還有兩人親密對話，起疑自行調查，驚見兩人在辦公室深情擁吻，崩潰求償精神撫慰金100萬元，但兩人均否認踰矩，辯稱僅是同學情誼；法院認為，動作親密確實侵害配偶權，判2人應賠償吳妻30萬元，可上訴。

判決指出，吳男與妻子結婚17年，育有3名子女，吳男就讀某大學EMBA（高階管理碩士班）期間，認識同在EMBA就讀的陳姓高中英文老師，吳妻指控，吳因公司重心在北部，經常在北部辦公並住在租屋處，2019年因發現吳、陳外出單獨用餐，又察覺吳行徑詭異經常不知去處，也開始用香水、手機不離身常常晚回家。

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2021年2月，吳男車上行車紀錄器錄下陳女問「那你一直不來睡覺為什麼」，吳男則回「因為你在打呼啊」等語；同年3月起，兩人多次在北部幽會並曾在辦公室深情擁吻，或是陳女蹲下挑逗吳男，從背後環抱吳男的親密舉動也被辦公室監視器拍下，後來甚至在吳的車上發現口紅耳環，也在租屋處發現女性經血衣物。

吳妻控訴，發現丈夫出軌時，丈夫雖道歉且承諾斷絕來往，事後卻持續和陳女交往，導致她精神崩潰承受痛苦，對吳男、陳女求償100萬元；吳男、陳女則均辯稱沒有不正當往來，2人是EMBA同學，互動本來就熱絡，但無接吻或其他挑逗行為，租屋處女性衣物應是週末居住於租屋處公司女性員工或前一位女性租客所遺留，與陳女無關。

法官勘驗監視器畫面，吳、陳相擁1分鐘以上，還有擁吻、環抱及頭靠胸前動作，顯非一般朋友情誼，已侵害吳妻配偶權，審酌雙方職業收入、侵害程度，認為吳妻精神上確實受有相當痛苦，判決吳男、陳女應連帶賠償吳妻30萬元。

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