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    腥夫半夜傳訊息問小三「找妳嘿咻？」 妻反擊求償獲賠30萬

    高等法院審理認定倪姓小三侵害陳妻配偶權，判決應賠償30萬元確定。（記者楊國文攝）

    高等法院審理認定倪姓小三侵害陳妻配偶權，判決應賠償30萬元確定。（記者楊國文攝）

    2022/09/08 13:29

    〔記者楊國文／台北報導〕倪姓女子商請陳姓男同事處理丈夫外遇問題，沒想到，倪女離婚後卻和陳男搞婚外情，2人不僅時常親密出遊、共度除夕，陳男甚至還幫倪女買避孕藥，並在半夜談情說愛，傳訊息甜問倪女「我可以去找妳嘿咻？」逗得倪女大笑「你出得來？哈哈」，陳妻獲悉後怒告求償；高等法院認定倪女已侵害陳妻的配偶權，判賠30萬元確定。

    陳妻主張，和丈夫陳男於2013年結婚，育有2名未成年子女。2020年8月間，發現陳男竟曾與女同事倪女共同出遊，2人還有親暱貼臉的合照，且陳男還以通訊軟體LINE傳送「我可以去找你嘿咻？」等情話給倪女，倪女不但未生氣，還回傳2個大笑圖樣，答稱「你出的來？哈哈哈哈」等語。

    陳妻說，她又在陳男手機中發現留存2020年除夕夜在倪女住處用餐、倪女在住處陽台有大批貼身內衣褲、2人疑似性行為後的床單等照片，經她追問，陳男已向她認錯，坦承他與倪女曾多次發生性行為。

    她說，倪女介入她的婚姻，造成她極大精神上痛苦，因此前往精神科就診治療，因此向倪女提告求償60萬元。

    倪女辯稱，和陳男合照照片、2人在LINE的對話等證據，都無法證實他們有交往或過從甚密。針對她在LINE對話中雖曾表示同意支付陳妻賠償費用，實則是因為陳妻懷疑她和陳男有不當交往，一再騷擾她，為平和解決紛爭，僅能委屈同意賠償，並不能代表她和陳男有逾越男女分際的情事。

    一審認為陳男在LINE傳送「我可以去找妳嘿咻？」等話，只能代表陳男向倪女求歡，而倪女是以「戲謔」方式回應，並無任何正面回應，另外，倪女和陳男間有貼臉合照，無法代表2人有不正常交往，判陳妻敗訴。陳妻不服，上訴高等法院。

    高等法院認為，依據陳妻和陳男在2020年11月3日和5日的對話錄音，針對陳妻持續追問陳男和倪女間有無性行為、不當交往等事，陳男未否認和倪女間有不當往來，還坦承幫倪女買過避孕樂，後來還向陳妻認錯，表示傷害了陳妻和子女。

    此外，倪女曾對陳妻在LINE中指控其破壞家庭而要求賠償，僅表示希望和陳妻盡量，她會慢慢支付。

    高院綜合認定，倪女已和陳男有不正常往來，侵害陳妻的配偶權，判決應賠償30萬元確定。

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