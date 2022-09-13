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    301個視訊訴訟輔導據點 律師、當事人開庭掃碼報到

    司法院13日召開例行記者會。（記者吳政峰攝）

    司法院13日召開例行記者會。（記者吳政峰攝）

    2022/09/13 15:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院13日召開例行記者會，司法行政廳廳長高玉舜表示，全國一、二審法院已在所轄縣市政府或鄉鎮市區公所開闢301個「視訊訴訟輔導」據點；此外，司法院也在法院設置「自動電子報到機」，律師與當事人只要秀出ＱR碼，就可加速報到，省去不必要的等待。

    高玉舜表示，過去民眾遇到不知如何寫狀紙、不知如何向法院提出聲請等訴訟程序問題，如果想要尋求法院協助，必須親自跑一趟法院諮詢，耗費交通與等候時間，對偏遠地區或離島民眾來說，更形困擾。雖然也可以電話諮詢，但可能出現電話佔線打不通的情形。

    高玉舜指出，司法院為了方便民眾，請各法院與轄區地方政府協調，從2020年3月起，逐步實施「視訊訴訟輔導新制」，民眾可以就近到所在地的縣市政府或鄉鎮市區公所（調解委員會）服務據點，透過視訊網路與法院端連線，法院的訴訟輔導人員即可在線上解答訴訟程序問題。目前一、二審法院已在全國設立301個據點，建立服務網絡，民眾可上司法院與各法院網站（https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1931-1.html）查詢各法院視訊諮詢服務的項目。

    此外，以往民眾到法院開庭，必須持傳票、通知書向法庭外法院人員進行人工報到，如遇案件應報到人數眾多，易產生當事人或訴訟關係人得在法庭外排隊等候，較耗費時間。為了讓民眾能夠迅速報到、順利開庭、減少在場等候時間，並節省法院人力，司法院於一、二審法院設置自動電子報到機，民眾可以使用身分證條碼或傳票、通知書上所附二維條碼（QR CODE），以自動電子報到機掃描完成報到，並獲知開庭相關資訊。

    高玉舜說明，電子集中報到新制具有六大特色，首先，同一案件QR碼一案到底，民眾可以用手機拍攝通知單或傳票上的QR碼，掃描報到。第二，掃碼後惠顯示開庭位置並有語音播報。第三，同日上下午多個庭期可以一次完成報到。第四，報到成功提供開庭進度查詢。第五，設有專人可以輔助電子報到，因應特殊情形。

    高玉舜強調，律師亦有專屬QR碼，可先至司法院官網「律師單一登入系統」維護個人資料，產出專屬數位QR碼，以該碼進行電子報到，不需掃描各案件的開庭通知條碼。

    高玉舜表示，司法院為提升為民服務的品質與司法效能，將持續優化系統功能，期望提高使用者滿意度，達到便民禮民目標。

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