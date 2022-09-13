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    海運快遞仿冒品爆量 基隆關查獲

    基隆關查獲大量從中國輸入的仿冒品。（記者盧賢秀攝）

    基隆關查獲大量從中國輸入的仿冒品。（記者盧賢秀攝）

    2022/09/13 14:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕財政部關務署基隆關今年6、7月間連續在海運快遞貨物專區緝獲大量仿冒品輸入進口，尤其是7月中旬在1只貨櫃中查獲36筆的知名品牌仿冒品，數量之多是前所未有，一直到近日才清查鑑定完成，估計侵權市值超過新台幣3100萬元，可能是與電商平台促銷有關。

    基隆關指出，以往進口的仿冒品大多是分散輸入，但今年6、7月卻有爆增情況，查獲仿冒品包含Hermes、GUCCI、YSL、DIOR、Michael Kors、ADIDAS、PUMA等國際知名品牌商品，尤其是7月中旬左右，在1只貨櫃內就有半個貨櫃都是仿冒品，數量之多前所未見。

    基隆關說明，這些查獲的仿冒品都是在台北港海運快遞專區，是從中國進口的貨櫃，貨物申報成衣、鞋子及包等貨名，經開箱查驗發現疑似是侵害商標權的仿冒品，因貨物數量龐大超過1200 多件，海關陸續通知商標權利人前來鑑定，直到近日才完成鑑定。

    基隆關強調，海運快遞貨物專區今年至今已查獲進口仿冒品總共54案，光是這一波就有36案，研判可能是與電商平台舉辦促銷活動有關。

    基隆關依違反商標法、貿易法及海關緝私條例等規定送辦，依據商標法第 97條規定，意圖販賣而輸入未得商標權利人同意的商品，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

    基隆關清點查獲進口仿冒品。（圖由基隆關提供）

    基隆關清點查獲進口仿冒品。（圖由基隆關提供）

    廠商鑑定仿冒品。（圖由基隆關提供）

    廠商鑑定仿冒品。（圖由基隆關提供）

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