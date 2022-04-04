有時銷毀比罰金貴／檢嘆︰冒牌飲料罰4萬 銷毀花十多萬

警方查獲迪士尼仿冒 品。 （資料照）

2022/04/04 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕中國淘寶網進口仿冒品，查獲銷毀卻要納稅人買單引發議論，仿冒品種類五花八門，北部某地檢署偵辦能量飲料仿冒案，查扣上千箱仿冒品牌飲料，被告被判拘役四十天，得易科罰金四萬元，飲料則沒收；但地檢署要銷毀該批飲料，處理費高達十多萬元，比被告罰金還貴，讓檢察官很無言。

桃園市蕭姓貿易商二○一九年透過管道，從越南進口一批印有「Red Gold」的能量飲料，與知名品牌紅牛「Red Bull」極為相似，海關發現查扣，沒收的飲料交由地檢署銷毀。

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承辦人員到廢棄物處理公司訪價，卻因飲料含有其他多種添加物，不能直接倒掉，且包裝為鐵鋁材質，也無法直接銷毀，須以事業廢棄物方式處理，處理費用報價竟高達十多萬元。

北部也查獲一起蕎麥枕頭挾帶中國大蒜闖關案，查扣的大蒜由農委會銷毀後，剩下大量的蕎麥枕，因枕頭品質不良，無法拍賣，只能交由地檢署花費數萬元，運到焚化爐銷毀。

而台北捷運車頭燈泡耗材標案，得標廠商為節省成本，涉嫌以三分之一價格，從中國「淘寶」網下單指定廠牌燈泡，拿中國製淘寶貨及賣家提供的假原廠證明切結書交差，北捷也驗收過關。另外我國關鍵防空、反彈道飛彈的天弓系列飛彈，也遭爆混雜「淘寶貨」零件，所幸中科院驗收階段主動發現，並移交檢調查辦，現所有零組件都直接向原廠購買，後續量產型飛彈不會用到劣質零組件。

一名資深檢察官指出，仿冒飲料算是較罕見案例，常見的是卡通人物的小飾品、水壺、文具，或精品品牌皮包、皮夾、皮帶及相關衣物圖樣，也有出現仿冒保養品、化妝品，負責銷毀的人員為節省經費支出，無不想盡辦法以較低廉的價格，合法處理這些仿冒品。

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